Суровая жизнь

Премьера: 05.06.2025

Режиссер: Мани Ратнам

Актеры: Триша Кришнан, Камал Хасан, Панкадж Трипати, Санья Малхотра, Али Фазал, Джоджу Джордж, Т.Р.Силамбарасан, Айшварья Лекшми, Раджшри Дешпанде, Ашок Селван

Жанр: Боевик, Триллер, Драматический

Продолжительноcть: 165 минут

Возрастные ограничения: 16+

В мире преступности главарь преступного мира, которого все боятся, восстает вопреки всему. Попав в лапы скрытых врагов, он возвращается более сильным, чтобы доказать, что справедливость торжествует над злом.