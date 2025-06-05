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Суровая жизнь

Суровая жизнь

Премьера:
05.06.2025
 
Режиссер:
Мани Ратнам
  
Актеры:
Триша Кришнан, Камал Хасан, Панкадж Трипати, Санья Малхотра, Али Фазал, Джоджу Джордж, Т.Р.Силамбарасан, Айшварья Лекшми, Раджшри Дешпанде, Ашок Селван
  
Жанр:
Боевик, Триллер, Драматический
  
Продолжительноcть:
165 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

В мире преступности главарь преступного мира, которого все боятся, восстает вопреки всему. Попав в лапы скрытых врагов, он возвращается более сильным, чтобы доказать, что справедливость торжествует над злом.

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Касса
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