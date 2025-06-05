Суровая жизнь
Премьера:
05.06.2025
Режиссер:
Мани Ратнам
Актеры:
Триша Кришнан, Камал Хасан, Панкадж Трипати, Санья Малхотра, Али Фазал, Джоджу Джордж, Т.Р.Силамбарасан, Айшварья Лекшми, Раджшри Дешпанде, Ашок Селван
Жанр:
Боевик, Триллер, Драматический
Продолжительноcть:
165 минут
Возрастные ограничения:
16+
В мире преступности главарь преступного мира, которого все боятся, восстает вопреки всему. Попав в лапы скрытых врагов, он возвращается более сильным, чтобы доказать, что справедливость торжествует над злом.
Сегодня
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
7 - 8 июня
3 - 11 июня
12 июня, четверг 00:00
1 мая - 9 июня
5 - 12 июня
17 мая - 17 июня