Туда
Премьера:
15.05.2025
Режиссер:
Иван Петухов
Актеры:
Петр Федоров-мл., Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Евгения Добровольская, Владислав Тирон, Степан Девонин, Ингрид Олеринская, Антон Филипенко, Варвара Вершинина
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
104 минуты
Возрастные ограничения:
16+
Вадим привык ездить и жить по навигатору. У Веры жизнь — одно большое приключение. Две противоположности, пять живописных городов, 1500 километров на обычном городском такси и миллион эмоций на пути друг к другу — все это в солнечной комедии о путешествии, которое меняет все. Поехали!
Сегодня
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 мая, суббота
|
16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
|Алмаз Синема
|
20:50
|Синема Стар
11 мая, воскресенье
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
|Алмаз Синема
|
20:50
|Синема Стар
12 мая, понедельник
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 мая, вторник
|
17:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 мая, среда
|
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
10 мая, суббота
|Алмаз Синема
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
|Синема Стар
|
20:50
11 мая, воскресенье
|Алмаз Синема
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
18:00
|Синема Стар
|
20:50
12 мая, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:15
13 мая, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:45
14 мая, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:40
1 - 14 мая
13 мая, вторник 00:00
26 мая - 10 мая 2024
11 мая, воскресенье 00:00
14 мая, среда 00:00
13 мая, вторник 00:00