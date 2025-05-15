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Туда

Туда

Премьера:
15.05.2025
 
Режиссер:
Иван Петухов
  
Актеры:
Петр Федоров-мл., Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Евгения Добровольская, Владислав Тирон, Степан Девонин, Ингрид Олеринская, Антон Филипенко, Варвара Вершинина
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
104 минуты
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Вадим привык ездить и жить по навигатору. У Веры жизнь — одно большое приключение. Две противоположности, пять живописных городов, 1500 километров на обычном городском такси и миллион эмоций на пути друг к другу — все это в солнечной комедии о путешествии, которое меняет все. Поехали!

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