Премьера: 15.05.2025

Режиссер: Иван Петухов

Актеры: Петр Федоров-мл., Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Евгения Добровольская, Владислав Тирон, Степан Девонин, Ингрид Олеринская, Антон Филипенко, Варвара Вершинина

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 104 минуты

Возрастные ограничения: 16+

Вадим привык ездить и жить по навигатору. У Веры жизнь — одно большое приключение. Две противоположности, пять живописных городов, 1500 километров на обычном городском такси и миллион эмоций на пути друг к другу — все это в солнечной комедии о путешествии, которое меняет все. Поехали!