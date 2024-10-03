Говорит Земля!

Премьера: 03.10.2024

Режиссер: Евгений Корчагин

Актеры: Антон Филипенко, Ирина Горбачева, Степан Девонин, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Александр Пашутин, Кирилл Каганович, Денис Косяков, Андрей Козлов, Михаил Мухин, Виктория Каруна, Ирина Абросимова

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 115 минут

Возрастные ограничения: 16+

Стас — шахтер, не самый трудолюбивый, но очень обаятельный. Случайно он оказывается заваленным в шахте вместе с экоактивисткой Леной. После чего начинает слышать голос. Голос Земли! В своих речах она топит за экологию и угрожает, что топить будет уже всех подряд, если к ней не прислушаются. Проблема в том, что слышит ее только Стас. И теперь ему придется очень быстро убедить весь мир, что а) он не шизофреник и б) срочно нужно перестать загрязнять Землю, иначе она всех смоет со своего лица.