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Сага о чудовище. Сумерки

Сага о чудовище. Сумерки

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 21.06.2018
 
Режиссер:
Фридрих Боэм
  
Актеры:
Лив Тайлер, Брэд Дуриф, Бел Паули, Джеймс ЛеГрос, Майк Фейст, Коллин Келли-Сорделет, Джулия Русацки, Трой Раптэш, Шарлотта Уббен
  
Жанр:
ужасы, фэнтези
  
Продолжительноcть:
92 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,26
          
 

Выросшая в полной изоляции в лесной хижине 16-летняя Анна ничего не знает о внешнем мире, пока ее не находят местный шериф Эллен и ее 16-летний брат Рэй. Но, даже находясь под их защитой, Анна не перестает бояться будто бы охотящихся за ней страшных чудовищ, о которых ей рассказывал отец. Чем больше Анна открывает для себя новый мир, тем больше она проникает в тайну чудовищ и понимает, что ее жизнь неразрывно связана с этой легендой.

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