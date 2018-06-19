Сага о чудовище. Сумерки

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 21.06.2018

Режиссер: Фридрих Боэм

Актеры: Лив Тайлер, Брэд Дуриф, Бел Паули, Джеймс ЛеГрос, Майк Фейст, Коллин Келли-Сорделет, Джулия Русацки, Трой Раптэш, Шарлотта Уббен

Жанр: ужасы, фэнтези

Продолжительноcть: 92 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,26

Выросшая в полной изоляции в лесной хижине 16-летняя Анна ничего не знает о внешнем мире, пока ее не находят местный шериф Эллен и ее 16-летний брат Рэй. Но, даже находясь под их защитой, Анна не перестает бояться будто бы охотящихся за ней страшных чудовищ, о которых ей рассказывал отец. Чем больше Анна открывает для себя новый мир, тем больше она проникает в тайну чудовищ и понимает, что ее жизнь неразрывно связана с этой легендой.