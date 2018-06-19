Сага о чудовище. Сумерки
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 21.06.2018
Режиссер:
Фридрих Боэм
Актеры:
Лив Тайлер, Брэд Дуриф, Бел Паули, Джеймс ЛеГрос, Майк Фейст, Коллин Келли-Сорделет, Джулия Русацки, Трой Раптэш, Шарлотта Уббен
Жанр:
ужасы, фэнтези
Продолжительноcть:
92 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,26
Выросшая в полной изоляции в лесной хижине 16-летняя Анна ничего не знает о внешнем мире, пока ее не находят местный шериф Эллен и ее 16-летний брат Рэй. Но, даже находясь под их защитой, Анна не перестает бояться будто бы охотящихся за ней страшных чудовищ, о которых ей рассказывал отец. Чем больше Анна открывает для себя новый мир, тем больше она проникает в тайну чудовищ и понимает, что ее жизнь неразрывно связана с этой легендой.
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