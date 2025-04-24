Денискины рассказы

Премьера: 24.04.2025

Режиссер: Артемий Драгунский

Актеры: Александр Пашутин, Роман Панков, Анна Пескова, Дмитрий Ендальцев, Ольга Волкова, Максим Матузный, Олег Каменщиков, Татьяна Сабинова, Татьяна Орлова

Жанр: Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 87 минут

Возрастные ограничения: 6+

Москва 1950-х, июнь. Городские жители, погрузив в пригородные поезда весь свой скарб, выезжают на дачи и в деревни. Среди них и семья Дениса Кораблева. Родители Дениса не очень-то хотят продолжать традицию снимать дом на три летних месяца в деревне, но бабушка убеждена, что всем им крайне полезен деревенский воздух. Жизнь в деревне кипит. Папа Дениса катается на велосипеде, мама Дениса гуляет по деревне в белом сарафане, бабушка Дениса делает варенье из клубники. Денис весело проводит время в деревне — вступает в местную банду мальчишек, дружит с девочкой Леной, ходит на лодочную станцию и очень много озорничает. В один день с Денисом случается самое ужасное для каждого мальчишки — он влюбляется.