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Денискины рассказы

Денискины рассказы

Премьера:
24.04.2025
 
Режиссер:
Артемий Драгунский
  
Актеры:
Александр Пашутин, Роман Панков, Анна Пескова, Дмитрий Ендальцев, Ольга Волкова, Максим Матузный, Олег Каменщиков, Татьяна Сабинова, Татьяна Орлова
  
Жанр:
Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
87 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Москва 1950-х, июнь. Городские жители, погрузив в пригородные поезда весь свой скарб, выезжают на дачи и в деревни. Среди них и семья Дениса Кораблева. Родители Дениса не очень-то хотят продолжать традицию снимать дом на три летних месяца в деревне, но бабушка убеждена, что всем им крайне полезен деревенский воздух. Жизнь в деревне кипит. Папа Дениса катается на велосипеде, мама Дениса гуляет по деревне в белом сарафане, бабушка Дениса делает варенье из клубники. Денис весело проводит время в деревне — вступает в местную банду мальчишек, дружит с девочкой Леной, ходит на лодочную станцию и очень много озорничает. В один день с Денисом случается самое ужасное для каждого мальчишки — он влюбляется.

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12:20
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13:00
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28 апреля, понедельник
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10:00
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10:10
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10:20
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13:00
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Алмаз Синема
14:10
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29 апреля, вторник
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30 апреля, среда
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12:10
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13:00
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13:25
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