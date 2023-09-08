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Пожары

Пожары

Страна:
Канада, Франция
 
Премьера:
15.12.2011
 
Режиссер:
Дени Вильнев
  
Актеры:
Любна Азабаль, Мелисса Дезормо-Пулен, Максим Годетт, Реми Жирар, Абдельгафур Элаазиз, Аллен Олтман, Мохамед Маджд, Набиль Савала, Байя Белаль, Бадер Алами
  
Жанр:
Детективы, Драматический, Военный
  
Продолжительноcть:
130 минут
  
Рейтинг:
7.50
 
 

В прокат выходят «Пожары», напряженная семейно-историческая драма Дени Вильнева, которая стала для режиссера большим международным прорывом и принесла ему первую номинацию на «Оскар». Сеансы пройдут исключительно на языке оригинала с русскими субтитрами. «Пожары» — настоящая древнегреческая трагедия про хаос мироздания, поиски исцеления и разрыв круга зла, разворачивающаяся через путешествие двух близнецов по следам прошлого своей умершей матери. Дени Вильнев не просто без прикрас показывает боль, гнев и ужасы войны, но и дает надежду на искупление, прощение и покой. «Пожары» — фильм о неизгладимых шрамах и поразительной воле к жизни, не теряющий своей актуальности и душераздирающей честности.

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