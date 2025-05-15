Премьера: 15.05.2025

Режиссер: Вадим Плохотников

Актеры: Евгений Гришковец, Наталья Жванецкая, Дмитрий Жванецкий, Юрий Стоянов, Сергей Маковецкий, Игорь Золотовицкий, Илья Соболев, Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Настасья Самбурская, Кристина Бабушкина, Людмила Артемьева, Станислав Дужников, Сергей Жилин, Николай Валуев, Глеб Калюжный, Нонна Гришаева

Жанр: Документальный, Комедия, Фильм-спектакль

Продолжительноcть: 90 минут

Возрастные ограничения: 16+

Известные российские артисты дарят новую жизнь лучшим монологам Михаила Жванецкого. Зрителей ждут откровения о Жванецком, репетиции концертных номеров и уникальные кадры, снятые в его доме, а также ранее не изданные произведения.