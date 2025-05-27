Как не бояться сдавать ЕГЭ и куда хотят поступать тульские выпускники? Репортаж с экзамена

Фото Алексея Пирязева.

Поговорили с ребятами прямо перед экзаменом. Они такие эмоциональные! И верят, что всё будет хорошо!

В Тульской области начался период ЕГЭ. Экзамены сдадут более 5000 одиннадцатиклассников, а государственную итоговую аттестацию после 9-го класса — около 14 500 мальчишек и девчонок.

Оксана Осташко, министр образования Тульской области:

— Сегодня ребята сдают математику. Распределение примерно одинаковое — по 2500 человек на базовый и профильный уровни.

Что касается подготовки к ЕГЭ и ГИА, то здесь организовано взаимодействие с министерством здравоохранения Тульской области по медицинскому сопровождению всех ребят, а также с Управлением МВД России по Тульской области, с Росгвардией по охране общественного порядка в пунктах проведения экзамена. На сегодняшний день все 168 пунктов проведения экзаменов полностью готовы.

По словам Оксаны Осташко, самые популярные для сдачи ЕГЭ предметы по выбору в этом году — обществознание, биология и химия. Стали больше сдавать и профильную математику — молодые туляки активно поступают учиться в вузы, в том числе и на технические специальности.

— Хочется пожелать ребятам удачи на экзаменах, чтобы они смогли поступить в вуз, который выбрали. И чтобы потом они смогли трудоустроиться и работать по профессии, с которой определились уже сегодня. Надеюсь, что ребята успешно пройдут все испытания. Высшие баллы по предмету — это огромная заслуга выпускников и педагогических коллективов.

Татьяна Пилюгина, руководитель пункта приема экзамена № 56:

— Сегодня в Центре образования № 42 математику сдают 105 человек. Это ребята из ЦО № 36, 15, 19 и Лицея № 1. Задействовано восемь аудиторий, оборудованных по всем требованиям проведения итоговой аттестации. Экзамен по базовой математике длится три часа, для детей с ограниченными возможностями здоровья — на полтора часа дольше. Ребятам разрешено принести в прозрачных пакетах бутылочку воды, шоколад, если нужно — лекарства.

Поговорили с ребятами и узнали, боятся ли они сдавать ЕГЭ, куда хотят поступать и кем хотят стать.

Валерия Беккер, 17 лет, выпускница ЦО № 36:

— Сегодня для меня первый экзамен, я сдаю базовую математику. Настроение отличное, но немножко, конечно, переживаю. Я готовилась к экзамену, каждую неделю занималась с репетитором, выполняла домашние работы — решала один-два варианта. В общем, если собраться, то можно написать экзамен на хорошую оценку.

Изначально я хотела сдавать профильную математику, но потом решила поменять специальность, а для нее достаточно базовой математики. Впереди у меня русский язык, биология и обществознание.

Я мастер спорта по спортивной гимнастике, хочу стать тренером и буду поступать в Москву, в Российский университет спорта.

Экзамены — это всегда волнение, но я во всех верю! Если ребята готовились, то обязательно напишут. Все большие молодцы! Главное — собраться и не переживать.

Андриана Махова, 18 лет, выпускница ЦО № 36:

— Сегодня у меня второй выпускной экзамен, 23 мая я уже сдала литературу. Было нестрашно, и в себе я относительно уверена. Я собираюсь пополнить гуманитарную ветку, так что профильная математика мне не нужна — сдаю «базу». Хочу выбрать для себя либо журналистику, либо что-то с уклоном в теологию. А еще есть идеи стать сурдопереводчиком или профессиональным писателем!

К литературе я готовилась, разбирала сомнительные моменты, очень много времени уделяла книгам и читала специализированную литературу. К математике тоже готовилась, здесь — только голая практика, как можно больше практики. Я постоянно решала варианты, доходило до того, что в день я выполняла по три варианта заданий. Предпочитаю думать, что я готова (смеется).

Учиться хочу в родной Туле, еще не выбрала, в какой университет пойду, но подавать документы буду сразу в несколько.

Егор Ковалев, 17 лет, выпускник ЦО № 36:

— 23 мая я сдал историю, и вот сегодня второй экзамен — базовая математика. Насчет истории думаю, что все нормально, но прогнозы пока давать не буду. Результаты узнаю 5 июня. Хочу поступить в Санкт-Петербургский государственный университет. Там мне интересна история, политология, юриспруденция, туризм. Я еще не определился, буду решать, когда придут баллы. Мне еще сдавать обществознание и русский язык.

К экзаменам я готовился каждый день, читал много специальной литературы. Но я старался и отдыхать, чтобы оставалось время на общение с друзьями, прогулки, иначе можно просто выгореть.

Желаю всем выпускникам, чтобы у них всё получилось и чтобы все всё нормально сдали. Главное, понимать, что экзамен — это одно из испытаний в жизни, которое нужно пройти, и всё.

Напомним, что минимальный балл, установленный на ЕГЭ по профильной математике, составляет 27 баллов. ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной системе. Для получения аттестата необходимо набрать не менее трех баллов.

Пересдать математику на базовом или профильном уровне можно в резервные сроки — 20 и 23 июня.