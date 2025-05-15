Сущность. Семейный кошмар
Премьера:
15.05.2025
Режиссер:
Фелипе Варгас
Актеры:
Эмилия Фоше, Давид Дастмалчян, Хосе Суньига, Пол Бен-Виктор, Эмерод Тубия, Дайана Лейн, Ник Баллард, Гильермо Гарсия, Исабелла Ойос
Жанр:
Ужасы
Возрастные ограничения:
18+
После смерти бабушки активная и успешная Роcарио возвращается в родной дом. Из-за катаклизма в городе скорая помощь никак не может до него добраться, и девушке приходится провести ночь с усопшей. Сосед рассказывает, что бабушка очень скучала по внучке и молилась за нее каждую ночь. Но когда с наступлением темноты дом превращается в портал потустороннего и ее начинает атаковать зловещая сила, Роcарио понимает, кому молилась бабушка на самом деле. Теперь девушке предстоит столкнуться с демонической сущностью один на один. Чтобы спастись, Роcарио нужно узнать тайны своего рода и оборвать семейный кошмар.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
13 мая, вторник 00:00
13 мая, вторник 00:00
14 мая, среда 00:00
8 - 21 мая
1 - 21 мая
17 мая, суббота 00:00