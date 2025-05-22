Массированная воздушная атака: что происходит на месте падения беспилотника в Туле

По данным Минобороны РФ, в ночь на 22 мая над Тульской областью средствами ПВО были сбиты 10 украинских беспилотников. При падении один из них повредил здание общежития, расположенного на ул. Кутузова в Туле.

Жителей пострадавшего дома разместили в пункте временного размещения. Губернатор Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале сообщил, что ранения легкой степени тяжести получили два человека, им оказана медицинская помощь.

По состоянию на 7.45 полиция перекрыла участок ул. Кутузова от ул. Р. Зорге до Загородного проезда – предположительно, там находятся обломки БПЛА, которые могут представлять опасность для окружающих.