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Массированная воздушная атака: что происходит на месте падения беспилотника в Туле

Массированная воздушная атака: что происходит на месте падения беспилотника в Туле

Полицейские перекрыли часть ул. Кутузова, на месте работают оперативные службы.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 22 мая над Тульской областью средствами ПВО были сбиты 10 украинских беспилотников. При падении один из них повредил здание общежития, расположенного на ул. Кутузова в Туле.

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Жителей пострадавшего дома разместили в пункте временного размещения. Губернатор Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале сообщил, что ранения легкой степени тяжести получили два человека, им оказана медицинская помощь.

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По состоянию на 7.45 полиция перекрыла участок ул. Кутузова от ул. Р. Зорге до Загородного проезда – предположительно, там находятся обломки БПЛА, которые могут представлять опасность для окружающих.

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