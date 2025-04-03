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Батя-2: Дед

Батя-2: Дед

Премьера:
03.04.2025
 
Режиссер:
Илья Учитель
  
Актеры:
Евгений Цыганов, Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Севастьян Бугаев, Степан Девонин, Анастасия Талызина, Юрий Степанов-мл., София Петрова, Дарья Альхова, Сергей Занин, Михаил Коновалов, Илья Ярославцев, Никита Михалков
  
Жанр:
Комедия
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Во время развода родители отправляют Макса в деревню к деду-фронтовику на лето. Строгий Дед становится настоящим другом и учителем для мальчишки, а также свидетелем и участником его многочисленных проделок. В деревне у Деда Макс получает важные жизненные уроки и встречает свою первую любовь. Все это вспоминает повзрослевший Макс во время собственного развода с женой. Вспоминает он и рассказы деда о своей молодости и поисках возлюбленной, ради которой ему пришлось объездить всю страну. Действие фильма разворачивается в трех эпохах: в нашем времени, в девяностых и в послевоенном СССР сороковых годов. И все они связаны размышлениями о том, что же такое настоящая любовь.

Сегодня
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 апреля, четверг
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Стар
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Синема Стар
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Стар
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Стар
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Стар
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 апреля, пятница
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Стар
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Синема Стар
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Стар
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Стар
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Стар
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 апреля, суббота
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Стар
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Синема Стар
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Стар
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Стар
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Стар
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 апреля, воскресенье
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Стар
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Синема Стар
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Стар
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Стар
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Стар
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 апреля, понедельник
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Стар
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Синема Стар
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Стар
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Стар
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Стар
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 апреля, вторник
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Стар
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Синема Стар
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Стар
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Стар
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Стар
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 апреля, среда
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Стар
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Синема Стар
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Стар
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Стар
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Стар
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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