Батя-2: Дед
Премьера:
03.04.2025
Режиссер:
Илья Учитель
Актеры:
Евгений Цыганов, Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Севастьян Бугаев, Степан Девонин, Анастасия Талызина, Юрий Степанов-мл., София Петрова, Дарья Альхова, Сергей Занин, Михаил Коновалов, Илья Ярославцев, Никита Михалков
Жанр:
Комедия
Возрастные ограничения:
12+
Во время развода родители отправляют Макса в деревню к деду-фронтовику на лето. Строгий Дед становится настоящим другом и учителем для мальчишки, а также свидетелем и участником его многочисленных проделок. В деревне у Деда Макс получает важные жизненные уроки и встречает свою первую любовь. Все это вспоминает повзрослевший Макс во время собственного развода с женой. Вспоминает он и рассказы деда о своей молодости и поисках возлюбленной, ради которой ему пришлось объездить всю страну. Действие фильма разворачивается в трех эпохах: в нашем времени, в девяностых и в послевоенном СССР сороковых годов. И все они связаны размышлениями о том, что же такое настоящая любовь.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 апреля, четверг
4 апреля, пятница
5 апреля, суббота
6 апреля, воскресенье
7 апреля, понедельник
8 апреля, вторник
9 апреля, среда
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
3 апреля, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:25
14:30
16:35
18:40
20:45
22:50
|Синема Стар
|
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
4 апреля, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:25
14:30
16:35
18:40
20:45
22:50
|Синема Стар
|
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
5 апреля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:25
14:30
16:35
18:40
20:45
22:50
|Синема Стар
|
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
6 апреля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:25
14:30
16:35
18:40
20:45
22:50
|Синема Стар
|
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
7 апреля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:25
14:30
16:35
18:40
20:45
22:50
|Синема Стар
|
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
8 апреля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:25
14:30
16:35
18:40
20:45
22:50
|Синема Стар
|
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
9 апреля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:25
14:30
16:35
18:40
20:45
22:50
|Синема Стар
|
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
2 апреля, среда 00:00
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