22 мая: 3076 смурфиков на одной площади и Буханка в стиле iPhone

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Сегодня в Туле переменная облачность, а воздух прогреется до +20 градусов.

В небольшом городке Ландерно, расположенном в живописном регионе Бретань, произошло незабываемое событие: 3076 человек собрались на центральной площади в костюмах смурфиков, чтобы установить новый рекорд Гиннесса. Это достижение стало третьей попыткой города превзойти предыдущий рекорд, установленный в Германии.

Событие состоялось в воскресенье и было организовано при официальной поддержке студии Paramount Pictures. Это стало частью масштабной рекламной кампании в преддверии выхода нового фильма «Смурфики», премьера которого запланирована на 18 июля 2025 года.

Смурфики, созданные бельгийским художником Пьером Кюллифордом, более известным как Пейо, впервые появились в комиксах в 1958 году. С тех пор они завоевали популярность во всем мире, став любимыми персонажами мультфильмов и кинофильмов.

Участники мероприятия с энтузиазмом поддержали эту инициативу, превратив площадь в море синего цвета. Теперь Ландерно вошел в историю как город, где смурфики не только ожили, но и установили новый рекорд, который, возможно, станет новым символом единства и веселья для всех поклонников этих забавных персонажей.

Сегодня просыпаемся вместе Lusaint - Joking.

Энтузиасты из канала «Лихой топорЪ» решили подарить новую жизнь старому фургону Isuzu Midi, который долгое время использовался для перевозки стройматериалов и поездок в живописный лесной хутор. После того как мотор автомобиля вышел из строя, команда приняла решение о его модернизации, вдохновившись дизайном современных технологий.

Результатом их труда стал уникальный автомобиль с капотом, стилизованным под заднюю панель iPhone. Этот оригинальный подход привлек внимание не только автолюбителей, но и поклонников технологий. Фары фургона были переделаны так, чтобы напоминать объективы камер смартфонов, что добавило автомобилю современный и стильный вид.

Проект стал не только примером креативного подхода к реставрации автомобилей, но и символом того, как можно сочетать классику с современными трендами. Теперь этот фургон не только выполняет свои функции, но и вызывает восхищение у прохожих, демонстрируя, что даже старые машины могут стать настоящими произведениями искусства.

Лето уже не за горами, и мы с нетерпением ждём момента, когда сможем ощутить тепло солнца и свежесть морского воздуха. Пока мы только мечтаем и любуемся картинками, давайте вместе погрузимся в атмосферу летнего отдыха через эту фотоподборку!

Атмосферного настроения!