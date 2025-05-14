О радио и радиолюбителях времен СССР

«Профессор - лопух, но аппаратура при нем, при нем!»

Когда-то отношение к радио было особым, как и к радиолюбителям, – читаем про это в новой «ламповой» ностальгии.

Сера, «Чермет» и радио в кармане

Многие тульские школьники в советские времена посещали разнообразные клубы радиолюбителей. В почете среди мальчишек было не только слушать суперпопулярную утреннюю «Пионерскую зорьку», но и пытаться «поймать» песни модной зарубежной эстрады (политика пацанов не интересовала) на запрещенных «вражеских», как тогда называли все модное и зарубежное, радиостанциях - таких, например, как «Голос Америки». Но даже те, кто не посещал клубы радиолюбителей, в совершенстве овладевали паяльником и запросто могли по схемам в популярном журнале «Радио» спаять простенький, но вполне себе работающий радиоприемник.

О своём детском увлечении рассказывает туляк Александр Созин, 73 года, пенсионер.

– В начале шестидесятых были распространены детекторные радиоприемники, для которых надо было наматывать проволоку на катушки и делать специальный кристалл для поиска станций. Чтобы сделать такой кристалл, требовались некоторые компоненты, в том числе сера. За кусочком серы для такого приемника я пошел к своему отцу, который работал в то время на «Чермете». Отец внимательно выслушал меня и с усмешкой сказал: мол, если бы ты выучился и нашел способ, как удалить серу из нашего завод­ского чугуна, тебе завод подарил бы приемник величиной с дом!

Среди друзей Александра Васильевича в те годы был парень, который научил его паять разные схемы.

– За радиодеталями мы с друзьями ездили на «барахолку», где стоял целый ряд из торгующих транзисторами и другими радиодеталями. И когда, припаяв дома на подоконнике последний проводок в радиосхеме, мы вдруг услышали из динамика слова диктора «Говорит Москва!», моя мама обняла меня и даже всплакнула! Ту схему, внешне сильно напоминающую паука, я позже перенес с картона на пластиковую коробочку от обыкновенной мыльницы. Так я впервые смастерил небольшое карманное радио, с которым можно было ходить по улице. Эта была самая простейшая и распространенная схема из журнала «Радио», а называлась она «Москва».

Транзисторы в спичечных коробках

Во второй половине восьмидесятых мы с одноклассниками вставали в школу по будильнику и плелись на свои советские кухни, чтобы позавтракать и окончательно проснуться под звуки передачи, которая звучала из всех радиоприемников страны, – «Пионерская зорька».

С теплотой (ведь иногда доходило и до самых настоящих ожогов!) вспоминаю, как нас с одноклассниками впервые научили паять на уроках труда: то были наши первые робкие шаги в загадочный и увлекательный мир радиоэлектроники!

…1988 год. Дымящийся паяльник на специальной металлической подставке, кусок толстой, пластичной оловянной проволоки и темно-желтая, напоминающая бабушкину янтарную брошь, канифоль в плоской металлической банке! Наш легендарный трудовик (нет, без обид, есть в них что-то от инопланетных цивилизаций!) Виктор Константинович зорко наблюдает за процессом пайки, во­оруженный ткацкой метровой линейкой с металлической скобкой на конце – с ним точно не забалуешь! В результате весь класс спаял простейшую схему «выключатель-батарейка-лампочка» на отлично, даже не «отведав» линейки.

…Мой старый детский электроконструктор с миниатюрными торшерами и плафончиками, лампочками и элементом питания я собирал раз двадцать. И вот на очередной день рождения мне подарили настоящий набор радиолюбителя: плату, резисторы, катушку, динамик, ручку громкости и корпус для самостоятельной сборки небольшого радиоприемника.

Недостающие компоненты (в набор, несмотря на штамп ОТК, не доложили пару транзисторов) я докупал в легендарном магазине «Юный техник» на остановке «Океан» в Пролетарском районе.

Кстати, магазин еще жив:

Там же я подглядел и реализовал дома удачную идею – склеивать между собой спичечные коробки и хранить в них сопротивления, транзисторы и другие мелкие радиодетали.

На следующий день рождения сбылась моя мечта: я получил в подарок современный паяльник «Электроника» – изящный электроприбор в специальной коробочке из пенопласта, с прозрачной пластиковой крышкой и запасными загнутыми жалами. К тому времени приемник был уже собран, и я перешел на пайку шнуров для магнитофона.

«А мне не нужен вражий голос…»

«…Всю ночь я слушаю «Маяк» – когда-то пели рокеры из группы «Ноль» в композиции «Радиолюбитель».

О том, каким было его радиолюбительское детство, вспоминает туляк Илья Кравец, 45 лет:

Илья Кравец – Любовь к радио я перенял у моего папы Виктора Петровича, который стал радиолюбителем еще в конце шестидесятых, в период расцвета радио в СССР. С его увлечением связана одна забавная история, которая случилась в 1966 году, когда папа был еще школьником. Он был заядлым радиолюбителем – посещал радиолюбительский клуб, а на досуге вместе с другом занимался, как тогда это называли, радиохулиганством – с пластинок при помощи самодельной приставки-транслятора, радиоприемника и проигрывателя «выдавал» в паузах между программами зарубежную музыку в советский радиоэфир! Они с другом даже освоили производство приставок на реализацию, но в дело вовремя вмешались сотрудники комитета госбезопасно­сти. Как-то раз, во время очередной трансляции, в дверь их квартиры в районе улицы Кирова в Туле по­стучал сотрудник КГБ… Итогом папиных «радиоприключений» тогда стал конфискованный органами радиоприемник, штраф в 50 рублей, порицающая статья с портретом в газете «Молодой коммунар» и клятвенное обещание родителям «завязать» с радиолюбительством…

Илья тоже немного увлекался пайкой и с интересом исследовал просторы советского и зарубежного радиоэфира.

– Помню, в восьмидесятые экспериментировал под папиным присмотром: спаивал провода, используя очень искусно (как мне тогда казалось) канифоль и «отщипывая» раскаленным жалом паяльника маленькие кусочки олова. А радиоприемник VEF я впервые увидел в восьмидесятые у своего дедушки – большой, с ручкой настройки частот и светящейся лампочкой. Помню, как в детстве я искал в эфире иностранную речь – это было очень интересно, в обычной жизни такое тогда было не услышать. Польский, немецкий, английский, арабский – на каких только языках не разговаривал дедушкин VEF! А еще помню, что на определённой радиоволне всегда транслировали повторяющиеся последовательно­сти определенных звуковых сигналов – я всегда думал, что это звуки с первого искусственного спутника Земли…

А знаете ли вы, что…

…завод ВЭФ, известный на всю страну выпускаемыми радиоприемниками, начал свою работу в 1919 году;

…предшественниками культового советского журнала «Радио» были издания «Радиолюбитель» и «Радио­фронт».

Только цифры

57 лет выходила в утренний эфир советская радиогазета «Пионерская зорька».

64 страницы было в радиолюбительском научно-техническом журнале «Радио».

99 руб. 2 коп. стоил культовый рижский радиоприемник VEF-202 в семидесятых.