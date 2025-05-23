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  5. 23 мая: полицейские арестовали кота за укус и Тарантино анонсировал серию книг о своем пути в кино - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
23 мая: полицейские арестовали кота за укус и Тарантино анонсировал серию книг о своем пути в кино

23 мая: полицейские арестовали кота за укус и Тарантино анонсировал серию книг о своем пути в кино

Доброе утро! Пятница подкралась незаметно, и это не может не радовать!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле ожидается дождь и до +25 градусов. В субботу будет ясно, и температура поднимется до +26. В воскресенье станет еще теплее — до +27 градусов.

В Таиланде произошел необычный инцидент, который привлек внимание как местных жителей, так и пользователей социальных сетей. Полицейские арестовали кошку после того, как она укусила одного из офицеров. 

После задержания, животному были сняты отпечатки лап, сделан тюремный снимок и проведен анализ мочи на наличие кошачьей мяты — вещества, способного вызывать гиперактивность у пушистиков. Однако результаты теста оказались отрицательными, что подтвердило, что кошка действовала исключительно инстинктивно.

После проведения всех необходимых процедур, офицеры приняли решение отпустить кота под залог. Тем не менее, они выразили намерение «принять правовые меры», чтобы создать прецедент и предотвратить подобные инциденты в будущем. 

Сегодня слушаем Hurts - Ready to Go.

Знаменитый режиссер Квентин Тарантино готовит к выходу серию книг, в которых он подробно расскажет о процессе создания своих культовых фильмов. В сотрудничестве с журналистом Джеем Гленни, Тарантино намерен охватить всю свою фильмографию, включая ожидаемую десятую картину, которая пока остается в стадии разработки.

Первая книга из серии будет посвящена съемкам его последнего фильма «Однажды в Голливуде» и выйдет в США 11 ноября. В книге читатели смогут найти не только воспоминания самого Тарантино, но и мнения и истории от таких звезд, как Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Майки Мэдисон. 

Погружайтесь в спокойствие зелёных лесов, свежесть горных вершин и умиротворение водных просторов. Иногда важно просто слиться с природой и позволить себе не думать ни о чем. 

Спокойного настроения!

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