  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Еда
  5. Контрольная закупка Myslo: пробуем сосиски с сыром - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Контрольная закупка Myslo: пробуем сосиски с сыром
Фото Алексея Пирязева.

Контрольная закупка Myslo: пробуем сосиски с сыром

Попробовали и выбрали самые вкусные!

Говорить о месте сосисок в российской культуре и кухне можно долго. Но мы тут не за этим — будем просто пробовать и делиться с вами впечатлениями!

Молочные сосиски мы уже обозревали. Сегодня в меню настоящий деликатес — сосиски с сыром. Выбрали в магазине вот эти марки:

Владимирский стандарт

MyCollages (4).jpg

Цена: 149,90 руб.

Вес: 350 г.

Состав: свинина, мясо куриное механической обвалки, говядина, филе куриное, сыр (пастеризованное молоко, закваска молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, соль, уплотнитель: хлорид кальция, консервант: нитрит калия, масло сливочное, вода, сухое молоко, сыворотка молочная сухая, молочный белок, стабилизаторы (гуаровая камедь рожкового дерева, ксантановая камедь), соль), шпик, вода, белковый стабилизатор (шкурка свиная, вода), крахмал картофельный, нитритная соль (соль, стабилизатор окраски: нитрит натрия), стабилизатор: пирофосфат натрия, соль, растительный белок, усилитель вкуса и аромата: Е621, антиокислители (аскорбиновая кислота, лимонная кислота), экстракты пряностей (перец черный), краситель: кармины. Возможно содержание сельдерея, горчицы, сои, яиц, глютена, кунжута и продуктов их переработки.

Сосиски этого бренда нам не понравились: слишком соленые, с химозным привкусом. Сыра в сосисках немного — он не только не расплавился, но и на вкус никакой.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

Велком

MyCollages.jpg

Цена: 379,99 руб.

Вес: 450 г.

Состав: свинина, вода, сыр (сыр жирный, сыр нежирный, масло сливочное, молоко сухое, соль эмульгирующая), соль, посолочно-нитритная смесь (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), стабилизаторы пирофосфаты и полифосфаты натрия и калия, регуляторы кислотности трифосфаты натрия и калия, виноградный сахар, мальтодекстрин, антиокислитель аскорбиновая кислота, перец черный, перец душистый, кардамон, сухой яичный альбумин, загустители камеди ксантановая и тары, уплотнитель сульфат кальция, гемоглобин свиной, краситель кармины, консерванты: ацетат натрия, диацетат натрия. Возможно содержание горчицы, злаков, молока, орехов, сельдерея, яиц и продуктов их переработки.

«Гостеприимные» сосиски оказались очень даже неплохими: они довольно натуральные на вкус, в меру соленые.

Сыра в них достаточно, на вкус он напоминает сливочные плавленые сырки в пластиковых упаковках. К тому же он расплавился — так гораздо вкуснее!

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Ядрена копоть

MyCollages (1).jpg

Цена: 199,99 руб.

Вес: 300 г.

Состав: филе цыплят-бройлеров, мясо цыплят-бройлеров механической обвалки, вода питьевая, белковый стабилизатор (шкурка свиная, вода питьевая), свинина, сыворотка молочная сухая, крахмал кукурузный, смесь посолочно-нитритная (соль, фиксатор окраски: нитрит натрия), соль, белок животный (свиной, говяжий), продукт плавленый с сыром (сыр полутвердый, вода питьевая, творог, масло растительное, антиокислитель: концентрат смеси токоферолов, масло сливочное), стабилизаторы (пирофосфаты, полифосфаты), регулятор кислотности: трифосфаты, загуститель: каррагинан из водорослей EUCHEUMA, виноградный сахар, натуральные пряности и экстракты пряностей, антиокислители (аскорбиновая кислота, лимонная кислота), красители (кармины, экстракт паприки). Возможно содержание сельдерея, горчицы, сои, яиц, глютена и продуктов их переработки.

Сосиски от «Ядрена копоть» очень похожи на «мясной продукт» от «Владимирского стандарта»: такие же пересоленые, с нетающим безвкусным сыром.

Шкурка у них слишком твердая, а внутри текстура напоминает размякшую бумагу.

После этих сосисок на языке остался гаденький привкус. Словом, брать их снова мы не будем.

Наша оценка: 1 из 5 баллов.

Ближние горки

MyCollages (2).jpg

Цена: 249,96 руб.

Вес: 450 г.

Состав: свинина, вода, сыр Голландский (молоко коровье нормализованное пастеризованное, соль (содержит антислеживающий агент Е536) молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения (содержит консервант Е211), закваска бактериальная (мезофильная микрофлора), пищевые добавки: краситель Аннато (содержит регулятор кислотности — гидроксид калия), уплотнитель — хлорид кальция, регулятор кислотности — молочная кислота), говяжий стабилизатор, белковый стабилизатор, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), белок животный (говяжий), молоко сухое обезжиренное, молоко сухое цельное, пряности, сахар, декстроза мальтодекстрин, стабилизаторы — пирофосфат натрия, полифосфат калия; регуляторы кислотности — пирофосфат натрия, трифосфат натрия, 5-замещенный, диацетат натрия, цитрат натрия 3-замещенный, антиокислители — лимонная кислота, изоаскорбат натрия, аскорбиновая кислота, аскорбат натрия; экстракты пряностей, ароматизаторы, усилитель вкуса и аромата — глутамат натрия 1-замещенный, краситель — кармины. Возможно содержание горчицы, злаков, молока, орехов, сельдерея, яиц и продуктов их переработки.

Сосиски от «Ближних горок» понравились нам больше всех. Пахнут они приятно — чем-то даже натуральным! Сыра много — он нежный и очень текучий.

Из минусов: эти сосиски лопнули при приготовлении.

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

Мясная коллекция

MyCollages (3).jpg

Цена: 149,99 руб.

Вес: 300 г.

Состав: мясная обрезь свиная, вода, сыр твердый (пастеризованное молоко, соль, закваска, ферментный препарат животного происхождения, кальций хлористый, консервант — натрий азотнокислый), молоко сухое обезжиренное, меланж яичный, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски и (Е250)), стабилизаторы (Е450, Е452), регуляторы кислотности (Е451, Е262i, E262ii, соль, усилитель вкуса (Е621), специи, (перец белый, мускат), антиокислители (Е300, Е223), экстракты специй (перец черный), сливки сухие, сыворотка молочная сухая, ароматизаторы (сливки, сыр), крахмал кукурузный, краситель кармин. Возможно содержания сои, горчицы, говядины, баранины, мяса птицы и их следы.

В личном топе Myslo сосиски от «Мясной коллекции» заняли третье место. Они — нечто среднее между «Велком» (им мы отдаем заслуженное «серебро») и «Ядреной копотью» (их мы заслуженно отдадим котам).

Сыра много, слишком солено, со странным «металлическим» привкусом.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

 

Самая большая упаковка — «Велком» и «Ближние горки» (по 450 г).

Самая маленькая упаковка — «Ядрена копоть» и «Мясная коллекция» (по 300 г).

Самые дорогие сосиски — «Велком» (379,99 руб.),

— в соотношении цена/вес — «Велком» (примерно 84,5 руб. за 100 г).

Самые дешевые сосиски — «Владимирский стандарт» (149,90 руб.),

— в соотношении цена/вес — «Владимирский стандарт» (примерно 42,9 руб. за 100 г).

Самый короткий состав — «Велком».

Самые вкусные сосиски, по мнению редакции Myslo, — «Ближние горки».

На самом деле, все сегодняшние претенденты оказались довольно посредственными. Есть их горячими еще можно, а вот остывшие никуда не годятся — по вкусу они напоминают что угодно, только не мясную продукцию.

 

А какие сосиски обычно покупаете вы? Делитесь в комментариях!

Сюжет: Где поесть
Где в Туле поесть на 400 рублей? Часть 4
Обзоры / Еда
Где в Туле поесть на 400 рублей? Часть 4
10 мая, в 10:00, 51 13433 6
Контрольная закупка: пробуем паштет 2.0
Обзоры / Еда
Контрольная закупка: пробуем паштет 2.0
2 мая, в 10:00, 40 24051 5
Как приготовить вкусный шашлык: рецепты тульских шеф-поваров
Обзоры / Еда
Как приготовить вкусный шашлык: рецепты тульских шеф-поваров
25 апреля, в 10:00, 34 26865 6
Контрольная закупка Myslo: пробуем куличи
Обзоры / Еда
Контрольная закупка Myslo: пробуем куличи
16 апреля, в 10:00, 95 26520 8
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
вчера, в 12:12 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
контрольная закупка Mysloсосискисосиски с сыром

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Как не одуреть от стресса во время сдачи ЕГЭ
Как не одуреть от стресса во время сдачи ЕГЭ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.