Контрольная закупка Myslo: пробуем сосиски с сыром

Фото Алексея Пирязева.

Говорить о месте сосисок в российской культуре и кухне можно долго. Но мы тут не за этим — будем просто пробовать и делиться с вами впечатлениями!

Молочные сосиски мы уже обозревали. Сегодня в меню настоящий деликатес — сосиски с сыром. Выбрали в магазине вот эти марки:

Цена: 149,90 руб.

Вес: 350 г.

Состав: свинина, мясо куриное механической обвалки, говядина, филе куриное, сыр (пастеризованное молоко, закваска молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, соль, уплотнитель: хлорид кальция, консервант: нитрит калия, масло сливочное, вода, сухое молоко, сыворотка молочная сухая, молочный белок, стабилизаторы (гуаровая камедь рожкового дерева, ксантановая камедь), соль), шпик, вода, белковый стабилизатор (шкурка свиная, вода), крахмал картофельный, нитритная соль (соль, стабилизатор окраски: нитрит натрия), стабилизатор: пирофосфат натрия, соль, растительный белок, усилитель вкуса и аромата: Е621, антиокислители (аскорбиновая кислота, лимонная кислота), экстракты пряностей (перец черный), краситель: кармины. Возможно содержание сельдерея, горчицы, сои, яиц, глютена, кунжута и продуктов их переработки.

Сосиски этого бренда нам не понравились: слишком соленые, с химозным привкусом. Сыра в сосисках немного — он не только не расплавился, но и на вкус никакой.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

Цена: 379,99 руб.

Вес: 450 г.

Состав: свинина, вода, сыр (сыр жирный, сыр нежирный, масло сливочное, молоко сухое, соль эмульгирующая), соль, посолочно-нитритная смесь (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), стабилизаторы пирофосфаты и полифосфаты натрия и калия, регуляторы кислотности трифосфаты натрия и калия, виноградный сахар, мальтодекстрин, антиокислитель аскорбиновая кислота, перец черный, перец душистый, кардамон, сухой яичный альбумин, загустители камеди ксантановая и тары, уплотнитель сульфат кальция, гемоглобин свиной, краситель кармины, консерванты: ацетат натрия, диацетат натрия. Возможно содержание горчицы, злаков, молока, орехов, сельдерея, яиц и продуктов их переработки.

«Гостеприимные» сосиски оказались очень даже неплохими: они довольно натуральные на вкус, в меру соленые.

Сыра в них достаточно, на вкус он напоминает сливочные плавленые сырки в пластиковых упаковках. К тому же он расплавился — так гораздо вкуснее!

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Цена: 199,99 руб.

Вес: 300 г.

Состав: филе цыплят-бройлеров, мясо цыплят-бройлеров механической обвалки, вода питьевая, белковый стабилизатор (шкурка свиная, вода питьевая), свинина, сыворотка молочная сухая, крахмал кукурузный, смесь посолочно-нитритная (соль, фиксатор окраски: нитрит натрия), соль, белок животный (свиной, говяжий), продукт плавленый с сыром (сыр полутвердый, вода питьевая, творог, масло растительное, антиокислитель: концентрат смеси токоферолов, масло сливочное), стабилизаторы (пирофосфаты, полифосфаты), регулятор кислотности: трифосфаты, загуститель: каррагинан из водорослей EUCHEUMA, виноградный сахар, натуральные пряности и экстракты пряностей, антиокислители (аскорбиновая кислота, лимонная кислота), красители (кармины, экстракт паприки). Возможно содержание сельдерея, горчицы, сои, яиц, глютена и продуктов их переработки.

Сосиски от «Ядрена копоть» очень похожи на «мясной продукт» от «Владимирского стандарта»: такие же пересоленые, с нетающим безвкусным сыром.

Шкурка у них слишком твердая, а внутри текстура напоминает размякшую бумагу.

После этих сосисок на языке остался гаденький привкус. Словом, брать их снова мы не будем.

Наша оценка: 1 из 5 баллов.

Цена: 249,96 руб.

Вес: 450 г.

Состав: свинина, вода, сыр Голландский (молоко коровье нормализованное пастеризованное, соль (содержит антислеживающий агент Е536) молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения (содержит консервант Е211), закваска бактериальная (мезофильная микрофлора), пищевые добавки: краситель Аннато (содержит регулятор кислотности — гидроксид калия), уплотнитель — хлорид кальция, регулятор кислотности — молочная кислота), говяжий стабилизатор, белковый стабилизатор, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), белок животный (говяжий), молоко сухое обезжиренное, молоко сухое цельное, пряности, сахар, декстроза мальтодекстрин, стабилизаторы — пирофосфат натрия, полифосфат калия; регуляторы кислотности — пирофосфат натрия, трифосфат натрия, 5-замещенный, диацетат натрия, цитрат натрия 3-замещенный, антиокислители — лимонная кислота, изоаскорбат натрия, аскорбиновая кислота, аскорбат натрия; экстракты пряностей, ароматизаторы, усилитель вкуса и аромата — глутамат натрия 1-замещенный, краситель — кармины. Возможно содержание горчицы, злаков, молока, орехов, сельдерея, яиц и продуктов их переработки.

Сосиски от «Ближних горок» понравились нам больше всех. Пахнут они приятно — чем-то даже натуральным! Сыра много — он нежный и очень текучий.

Из минусов: эти сосиски лопнули при приготовлении.

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

Цена: 149,99 руб.

Вес: 300 г.

Состав: мясная обрезь свиная, вода, сыр твердый (пастеризованное молоко, соль, закваска, ферментный препарат животного происхождения, кальций хлористый, консервант — натрий азотнокислый), молоко сухое обезжиренное, меланж яичный, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски и (Е250)), стабилизаторы (Е450, Е452), регуляторы кислотности (Е451, Е262i, E262ii, соль, усилитель вкуса (Е621), специи, (перец белый, мускат), антиокислители (Е300, Е223), экстракты специй (перец черный), сливки сухие, сыворотка молочная сухая, ароматизаторы (сливки, сыр), крахмал кукурузный, краситель кармин. Возможно содержания сои, горчицы, говядины, баранины, мяса птицы и их следы.

В личном топе Myslo сосиски от «Мясной коллекции» заняли третье место. Они — нечто среднее между «Велком» (им мы отдаем заслуженное «серебро») и «Ядреной копотью» (их мы заслуженно отдадим котам).

Сыра много, слишком солено, со странным «металлическим» привкусом.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Самая большая упаковка — «Велком» и «Ближние горки» (по 450 г).

Самая маленькая упаковка — «Ядрена копоть» и «Мясная коллекция» (по 300 г).

Самые дорогие сосиски — «Велком» (379,99 руб.),

— в соотношении цена/вес — «Велком» (примерно 84,5 руб. за 100 г).

Самые дешевые сосиски — «Владимирский стандарт» (149,90 руб.),

— в соотношении цена/вес — «Владимирский стандарт» (примерно 42,9 руб. за 100 г).

Самый короткий состав — «Велком».

Самые вкусные сосиски, по мнению редакции Myslo, — «Ближние горки».

На самом деле, все сегодняшние претенденты оказались довольно посредственными. Есть их горячими еще можно, а вот остывшие никуда не годятся — по вкусу они напоминают что угодно, только не мясную продукцию.

А какие сосиски обычно покупаете вы? Делитесь в комментариях!