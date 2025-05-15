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Олень

Олень

Премьера:
15.05.2025
 
Режиссер:
Михаил Соловьев
  
Актеры:
Кузьма Сапрыкин, Ольга Веникова, Даниил Вахрушев, Виктор Васильев, Михаил Горевой, Екатерина Волкова, Эра Зиганшина, Алина Большакова, Сюзанна Бэлль, Екатерина Шмакова, Юлия Степаненко, Амир Ханафиев, Юлия Пилипович
  
Жанр:
Фэнтези, Ромком
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Женщины обожают Андрея, а он любит их… использовать. Его жизнь неожиданно меняется после встречи с неординарной девушкой Настей, с которой он проводит случайную ночь. Она оказывается внучкой настоящей ведьмы. Бабуля Насти решает проучить Андрея, который, по ее мнению, обидел внучку, и награждает ловеласа рогами. Единственный способ для Андрея избавиться от этого ветвистого украшения — настоящая, взаимная любовь. Настя берется помочь Андрею и приступает к его полному перевоспитанию, чтобы он смог по-новому взглянуть на девушек и обрести «ту самую». Но ни одна из кандидаток не способна пробудить в «рогоносце» глубокие чувства и разрушить проклятие… Возможно, он просто не замечает очевидное?

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Касса
Финал
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