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Погода в Туле 21 мая: низкое атмосферное давление и до +22
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 21 мая: низкое атмосферное давление и до +22

Днем ожидается небольшой дождь.

21 мая в Туле будет облачно с прояснением. Днем прогнозируется небольшой дождь. Ветер западной четверти 6-11 м/с.

Температура воздуха днем — от +17 до +22°С. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст. 

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