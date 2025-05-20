Погода в Туле 21 мая: низкое атмосферное давление и до +22

21 мая в Туле будет облачно с прояснением. Днем прогнозируется небольшой дождь. Ветер западной четверти 6-11 м/с.
Температура воздуха днем — от +17 до +22°С. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
Днем ожидается небольшой дождь.
21 мая в Туле будет облачно с прояснением. Днем прогнозируется небольшой дождь. Ветер западной четверти 6-11 м/с.
Температура воздуха днем — от +17 до +22°С. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
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