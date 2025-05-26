Куда сходить этим летом в Туле: выставки, концерты, фестивали

В рамках проекта «Музейное лето» запланировано более 45 мероприятий.

Тульская область встречает самые теплые месяцы года вместе с «Музейным летом» уже в четвертый раз. «Большие выходные в малых городах» — таков девиз проекта.

Татьяна Рыбкина, министр культуры и туризма Тульской области:

— Цель «Музейного лета» — открыть для туляков неизведанные места региона и познакомить гостей с историей и традициями Тульского края, влюбить каждого в русскую глубинку.

Народные промыслы и ремесла, фольклор, праздники, обычаи и традиции — все это наше культурное наследие. Запах скошенной травы, полевых цветов, песни у костра — ощущения, которые откликаются в памяти и которые каждый хотел бы пережить вновь.

Проект стартовал 18 мая, в Международный день музеев, а завершится 20 сентября, в 645-ю годовщину Куликовской битвы.

Особый акцент программы «Музейного лета» сделан на локальных событиях малых городов и сел: «Фестиваль молока» в Дедилово, фестиваль колокольного звона «Белевский перезвон», «Яблочный спас в Дворяниново» и др. Из новинок — большое количество гастрономических фестивалей.

Афиша мероприятий

Май

31 мая — Фестиваль «Грибоедовская весна» (Куркинский р-н, пос. Грибоедово).

Июнь

1 июня — Фестиваль молока (Киреевский р-н, с. Дедилово).

1-8 июня — Фестиваль Cartoonная ночь (Тульский историко-архитектурный музей, пр-т Ленина 25, 27, г. Тула).

6 июня — Открытие выставки «Ее величество женщина» из фондов Государственного Русского музея (Фонд искусств, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 64).

7 июня — XXI Фестиваль Крапивы (Щекинский р-н, с. Крапивна).

8 июня — Литературно-фольклорный праздник «К Буниным в Ефремов» (Ефремовский р-н, г. Ефремов, городская роща).

8-15 июня — Фестиваль классической музыки «Поленов. Лето. Музыка»:

8 июня — Струнный квинтет STRINGS и заслуженный артист России Яков Соловьев (Дом Дворянского собрания, г. Тула, пр-т Ленина, 44).

12 июня — Инструментальный ансамбль «ЛЕГЕНДА» ( Центр семейной истории — филиал музея-заповедника В. Д. Поленова, г. Тула, ул. Благовещенская, 8-а ).

( ). 12 июня — Симфонический оркестр Воронежского концертного зала ( Дом Дворянского собрания, г. Тула, пр-т Ленина, 44).

13 июня — Квартет имени Танеева (музей-заповедник В. Д. Поленова, Заокский р-н, пос. Страхово).

14 июня — Дарья Соловьева (меццо-сопрано) (музей-заповедник В. Д. Поленова, Заокский р-н, пос. Страхово).

15 июня — Ансамбль «Солисты барокко» (музей-заповедник В. Д. Поленова, Заокский р-н, пос. Страхово).

13 июня — Фестиваль «Богатырская сила на Куликовом поле» (музей Куликовской битвы, Куликово поле, д. Моховое, Куркинский р-н).

14 июня — Фольклорный фестиваль-конкурс «PRO традиции» (Тульский кремль).

24 июня — Выставка «Сокровища ризницы Новодевичьего монастыря» (филиал ГИМ в Туле, ул. Металлистов, 10).

28 июня — Межрегиональный литературно-песенный праздник «Песни Бежина луга» (Чернский р-н, пос. Чернь).

Июль

Театральный фестиваль «Толстой» (дата уточняется, музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», д. Ясная Поляна, Щекинский р-н).

5 июля — Фестиваль казачьей культуры «День иконы Николы Тульского» (г. Тула, Ремесленный двор «Добродей», ул. 9 Мая, 1-а, б).

5 июля — Международный фестиваль фольклора и ремесел «Двенадцать ключей» (Веневский р-н, с. Свиридово).

12 июля — Гастрономический фестиваль «Пикник у Господина Пуфа» (музей-усадьба генерала А. Я. Мирковича, Одоевский р-н, с. Николо-Жупань).

12 июля — Праздник «День Добродея» (г. Тула, ремесленный двор «Добродей», ул. 9 Мая, 1-а, б).

23 июля — открытие выставки «Собиратели земель русских» из фондов Музея кино (Богородицкий дворец-музей и парк).

25–26 июля — Фестиваль культурного содружества «Окский плес» (Суворовский р-н, г. Чекалин).

27 июля — Фестиваль «Под Андреевским флагом» (музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева, д. Савино, 43).

Август

Театр на лужайке (дата уточняется, музей-заповедник В. Д. Поленова, Заокский р-н, пос. Страхово).

2 августа — Х Всероссийский фестиваль «День пряника» (Тульский кремль).

9 августа — Межрегиональный фестиваль Епифанская ярмарка «На Дону стоим! Дон славим!» (Киреевский р-н, пос. Епифань).

9 августа — Фестиваль «Охота как искусство» (музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», д. Ясная Поляна, Щекинский р-н).

15-16 августа — Фестиваль колокольного звона «Белевский Перезвон» (г. Белев, Кресто-Воздвиженский монастырь).

15-16 августа — Проект «Кремлевская классика. Чайковский в Туле». Опера «Пиковая дама» (Тульский кремль, Соборная площадь).

16 августа — Эко-фестиваль «Сено-Солома» (конный двор музея-заповедника «Куликово поле»).

16 августа — Региональный исторический фестиваль народной культуры «Дедославль» (Киреевский р-н, с. Дедилово).

16, 30 августа — Фестиваль «Яблочная история» (музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», д. Ясная Поляна, Щекинский р-н).

22 августа — праздник «Яблочный спас в Дворяниново» (музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново», д. Дворяниново, Заокский р-н).

23 августа — Историко-литературный фестиваль «Война и Мир» (усадьба Никольское-Вяземское, пос. Платицыно, Чернский р-н).

23 августа — проект «Путь Чайковского». Оркестр Ю. Башмета с солистами (Тульский кремль, Соборная площадь).

23-24 августа — Фестиваль-стимпанк культуры Ferrum (г. Тула, ремесленный двор «Добродей», ул. 9 Мая, 1-а, б).

23 августа — Фестиваль провинциальных традиций «ПРОремесла» (г. Белев, пл. Октября).

Сентябрь

Фестиваль искусства «ДаргоФест» (дата уточняется, пос. Арсеньево).

6 сентября — Фестиваль «Алексин Щедрина» (г. Алексин).

7 сентября — Фестиваль «Алексин Щедрина» (г. Тула, Дом Дворянского собрания, пр. Ленина, 44).

8 сентября — Фестиваль «Натальин день» (музей-заповедник В. Д. Поленова, с. Страхово, Заокский р-н).

12-13 сентября — Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля» (г. Тула, площадь Ленина).

13 сентября — Фестиваль «Яблочное чудо» (г. Белев).

13 сентября — Фестиваль «Яблочная история» (музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», д. Ясная Поляна, Щекинский р-н).

20-21 сентября — Празднование 645-й годовщины Куликовской битвы и Дня воинской славы России (музей-заповедник «Куликово поле», Куркинский р-н, д. Моховое).