Царь царей

Премьера: 15.05.2025

Режиссер: Чан Сон Хо

Жанр: Анимационный, Приключение

Продолжительноcть: 103 минуты

Возрастные ограничения: 6+

Отец рассказывает своему сыну величайшую историю мира, и то, что начинается как сказка на ночь, становится повествованием, меняющим его жизнь. Благодаря яркому воображению мальчик погружается в увлекательный мир чудес, который откроет для него непреходящую силу надежды и любви.