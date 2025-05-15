Царь царей
Премьера:
15.05.2025
Режиссер:
Чан Сон Хо
Жанр:
Анимационный, Приключение
Продолжительноcть:
103 минуты
Возрастные ограничения:
6+
Отец рассказывает своему сыну величайшую историю мира, и то, что начинается как сказка на ночь, становится повествованием, меняющим его жизнь. Благодаря яркому воображению мальчик погружается в увлекательный мир чудес, который откроет для него непреходящую силу надежды и любви.
Сегодня
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
|Люксор Тула
|
11:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
|Люксор Тула
|
15:35
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
|Люксор Тула
|
11:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
|Люксор Тула
|
15:35
|Иллизиум (Новомосковск)
17 мая, суббота
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
|Люксор Тула
|
14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
|Люксор Тула
18 мая, воскресенье
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
|Люксор Тула
|
14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
|Люксор Тула
19 мая, понедельник
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
|Люксор Тула
|
14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
|Люксор Тула
20 мая, вторник
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 мая, среда
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:30
15:35
|Люксор Тула
|
10:50
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
14:25
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:30
15:35
|Люксор Тула
|
10:50
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
14:25
17 мая, суббота
|Люксор Тула
|
10:50
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
14:25
18 мая, воскресенье
|Люксор Тула
|
10:50
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
14:25
19 мая, понедельник
|Люксор Тула
|
10:50
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
14:25
20 мая, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
14:25
21 мая, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
14:25
11 - 21 мая
1 - 21 мая
13 - 21 мая
8 - 21 мая
13 - 21 мая
17 мая, суббота 00:00