Павлины, гуси и фазаны: туляк содержит на своем участке необычных птиц

Александр Руднев души не чает в своих питомцах. Откуда возникла такая любовь к птицам и сложно ли содержать необычное хозяйство, нам рассказал сам владелец пернатых.

На участке возле своего частного дома недалеко от центра Тулы у Александра Руднева целый мини-парк птиц. Два петуха породы брама с пышным оперением встречают нас прямо возле порога.

– Это Макс и Мориц, – представляет пернатых их владелец. – Назвал так в честь героев одного стихотворения, которые постоянно делали людям пакости; но петухи своему имени не соответствуют – слишком мирная порода, даже друг с другом не дерутся!

Чем бы дитя ни тешилось

Александр Руднев говорит о птицах с теплом, как будто даже по-отечески.

– Птиц у меня около тридцати – от маленького жаворонка до большого гуся. Они мне всегда нравились. Лет с четырех выпрашивал у родителей волнистого попугайчика. Мама строго говорила: «Саша, нет. Сначала подрасти», а папу все-таки удалось уговорить. Когда мне было шесть, он решил: чем бы дитя ни тешилось. И попугая мне все-таки купил! Через два месяца появился второй, чуть погодя – третий, а потом и другие птицы. Годы шли, казалось бы, интересы с возрастом должны были поменяться, но любовь к птицам осталась.

Шестнадцать лет назад у меня появился первый вольер. В нем жили певчие птицы, потом появились карликовые куры, так всё и пошло.

Птиц я покупаю в питомниках или у частных заводчиков. На птичьих рынках это делать опасно: можно купить зараженного птенца и заразить всех остальных обитателей вольеров. Так что найти новых питомцев непросто, но можно.

Сейчас у меня есть серебряные, охотничьи, золотые, лимонные и алмазные фазаны. Некоторых из них, как правило, разводят в качестве пушечного мяса. Я, конечно, таких варварских целей не преследую и вообще против охоты и рыбалки, – признается Александр.

Он не только не убивает, но и спасает птиц. Так, например, в одном из вольеров живет одноглазый скворец. Он попал сюда из центра реабилитации диких птиц «Воронье гнездо».

Для Александра мини-парк – хобби. По профессии он врач-психиатр и работает в Тульской областной клинической психиатрической больнице

№ 1 им. Н. П. Каменева. Крылатые питомцы для врача – способ расслабиться.

Павлины в городе

Настоящие звезды зооуголка Александра Руднева – парочка павлинов.

– Это Ибрик и Аюрведа, – продолжает владелец птиц. – С Ибриком я намучился: несколько раз он собирался сбежать. У меня так однажды пропадал фазан, даже в новостях писали, что я его ищу. Но если найти фазана в Туле еще реально, то павлина – задача почти невыполнимая. Ибрик сбегал, сидел на крыше дома, перелетал на лозу, кричал, рисковал провалиться к гусям, а я пытался ловить его метлой. Зрелище то еще.



После этого решено было строить крытые вольеры. Это дорого. У меня несколько вольеров; один из них, для фазанов, был построен на деньги, которые нам с женой подарили на свадьбу. Я, правда, взял их взаймы, потом вернул, но жена такое всё равно не одобрила. Но вы тоже поймите: ситуация была серьезная, без вольера никак было не обойтись.

Вообще, если честно, моя супруга увлечение одобрила не сразу. Но со временем птиц она полюбила – кроме Толика, который щиплется.

Важный гусь

Толик, про которого говорит Александр, – самый важный на свете гусь. Именно это он демонстрирует, когда ходит по участку, задрав голову. Он отлично позирует на камеру и обожает щипаться. Досталось от него и журналистам Myslo. Впрочем, такие проделки гусю прощаются за красоту и безграничное обаяние.

– Толику 13 лет, – говорит Александр. – Вы думаете, он стар? Нет,

он суперстар!

Изначально его и еще одного гусенка люди купили для фотосессии с ребенком. Провели фотосессию и ушли, а птиц оставили, они оказались больше не нужны. Фотографом была моя знакомая, она мне гусят и передала. Один гусь погиб спустя 4 года от врожденной болезни, а вот Толик живет и радуется. Он пережил многих гусей, остался один такой долгожитель. По человеческим меркам ему около пятидесяти лет.

Вообще, болезни у птиц – явление нередкое, мало кто из них доживает до старости. Тем более что врачей, которые лечат пернатых, почти нет. Если возникает беда или какой-то вопрос, мне заочно помогает советом знакомый ветеринар из Москвы и мой друг Арсений Помаскин, который много лет работает в зооуголке Центрального парка. Ну и еще информацию нахожу в интернете и в книгах. Мне нравится узнавать новое о птицах, я пытаюсь помогать им. Мы с женой ездили помогать в «Воронье гнездо». В будущем мечтаю попасть в качестве волонтера в подобный центр «Сирин» в Ленинградской области и, если повезет, в Московский зоопарк.

Тридцать птиц – не предел мечтаний Александра. Он признается: планов по развитию собственного зооуголка у него много.

– Мне нравятся не только птицы. Дома у меня живут шиншиллы, у жены – собаки. Я хочу развивать свой зоопарк: построить вольер-шкаф для попугаев, чтобы можно было выносить их днем порезвиться на улицу, а вечером заносить в дом. Хотелось бы еще приобрести кого-то из млекопитающих, например белку или бурундука. Уже даже приметил себе кое-кого.

На вопрос о том, реально ли новичку обустроить во дворе дома мини-зоопарк, владелец птиц отвечает уверенно: «Непросто! Нужно столько всего изучить, да и затраты немаленькие».

Но горящие глаза Александра говорят о другом: если есть большое желание, ничего невозможного нет.