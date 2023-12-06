Лунный человек
Премьера:
07.12.2023
Режиссер:
Чжан Чиюй
Актеры:
Шэнь Тэн, Ма Ли, Чан Юань, Ли Чэнжу, Хуан Цайлунь, Джеки Ли, Хуан Цзытао, Ван Чэнсы, Ян Хаоюй, Ду Сяоюй
Жанр:
Фантастика, Комедия
Продолжительноcть:
122 минуты
2033 год. Чтобы защитить Землю от потока астероидов, на Луне был построен комплекс специальных сооружений. Обычный техник Дугу прозевал эвакуацию персонала, а когда часть защиты не сработала и астероиды устроили на Земле глобальный катаклизм, стал свидетелем гибели планеты. Теперь Дугу считает себя последним человеком во Вселенной и не знает, что остатки цивилизации на уцелевшем оборудовании без возможности обратной связи наблюдают за ним в прямом эфире. Кроме того, на лунной базе обнаруживается сосед — большой рыжий кенгуру.
Сегодня
|
16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 декабря, суббота
|
16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 декабря, воскресенье
|
16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 декабря, понедельник
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 декабря, вторник
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 декабря, среда
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:40
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
9 декабря, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
10 декабря, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:40
21:00
11 декабря, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
12 декабря, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
13 декабря, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
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