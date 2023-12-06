Лунный человек

Премьера: 07.12.2023

Режиссер: Чжан Чиюй

Актеры: Шэнь Тэн, Ма Ли, Чан Юань, Ли Чэнжу, Хуан Цайлунь, Джеки Ли, Хуан Цзытао, Ван Чэнсы, Ян Хаоюй, Ду Сяоюй

Жанр: Фантастика, Комедия

Продолжительноcть: 122 минуты

2033 год. Чтобы защитить Землю от потока астероидов, на Луне был построен комплекс специальных сооружений. Обычный техник Дугу прозевал эвакуацию персонала, а когда часть защиты не сработала и астероиды устроили на Земле глобальный катаклизм, стал свидетелем гибели планеты. Теперь Дугу считает себя последним человеком во Вселенной и не знает, что остатки цивилизации на уцелевшем оборудовании без возможности обратной связи наблюдают за ним в прямом эфире. Кроме того, на лунной базе обнаруживается сосед — большой рыжий кенгуру.