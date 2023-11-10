Премьера: 23.11.2023

Режиссер: Роман Полански

Актеры: Мики Рурк, Джон Клиз, Жуакин ди Алмейда, Фанни Ардан, Оливер Мазуччи, Александр Петров, Ольга Кент, Бронуин Джеймс, Антон Пампушный, Лара Пиктет, Фортунато Черлино

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 100 минут

31 декабря 1999 года. Роскошный отель в Швейцарии и его гости-миллионеры готовятся к самому долгожданному Новому году. Впереди ночь, полная причуд, пороков и странностей богатых и знаменитых.