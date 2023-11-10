Дворец
Премьера:
23.11.2023
Режиссер:
Роман Полански
Актеры:
Мики Рурк, Джон Клиз, Жуакин ди Алмейда, Фанни Ардан, Оливер Мазуччи, Александр Петров, Ольга Кент, Бронуин Джеймс, Антон Пампушный, Лара Пиктет, Фортунато Черлино
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
100 минут
31 декабря 1999 года. Роскошный отель в Швейцарии и его гости-миллионеры готовятся к самому долгожданному Новому году. Впереди ночь, полная причуд, пороков и странностей богатых и знаменитых.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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