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Лучшие видео-2019 по версии Myslo

Лучшие видео-2019 по версии Myslo

Жуткие и веселые, милые и динамичные: вспомним 2019 год в видеороликах.

 

конфликт года

Это видео на нашем канале Youtube посмотрели более 23 тысяч раз. Конечно, речь идет о конфликте туляка Сергея Тимофеева и сотрудника ГИБДД. Видео из суда интересовались еще активнее — более 300 тысяч просмотров.

Если кто забыл, чем конфликт закончился, подробности здесь.

выписка года

Туляк забрал жену с ребенком из роддома на 15 внедорожниках. Видео посмотрели на Youtube более 20 тысяч раз, под новостью оставили почти 500 комментариев (по большей части, почему-то, негативных).

шопинг года

Победители в этой номинации — великолепная пятерка мужчин-голышей в одном из щекинских супермаркетов. Жарко же было!

экстрим года

Обратное сальто на подоконнике одного из тульских торговых центров. Опасно!

непознанное

Такие видео завораживают! Особенно, если загадка так и не раскрыта!

Недавно туляк в Упе снял плывущего «мутанта»:

А другой мужчина полчаса «вызывал дождь» в одном из дворов в центре Тулы.

правдоруб года

Этого звания совершенно точно заслуживает узловчанка Ирина Федосеева, которая не поленилась прогнать из парка мужиков с мусорными мешками — чтобы не выбросили. 2 км гнала!

 

хитрец года

В прошлом году в Туле был задержан аферист-подломщик, прикидывающийся… югославом. Его не смущало, что и страны-то такой давно нет, знай своё твердил: «скольку наду деньгу?»

 

мать года, водитель года

В Дубне пьяная женщина с ребенком на Chevrolet пыталась скрыться от полиции и сбила инспектора.

Она уже в колонии, отбывает срок. Ей дали 2,5 года.

неудачник года

Это тот самый ефремовский вор в шлепках, пытавшийся обокрасть магазин. С музыкой повеселее, конечно. А так-то мрак и ужас.

 

чудо года

То, что в этом ДТП серьезно никто не пострадал, действительно чудо! Грузовик на полном ходу летел в группу подростков. Машина лишь по касательной задела 13-летнего мальчика, помощь ему оказали на месте.

 

чудеса природы

В этой номинации два победителя. Это смерч в Новомосковске

…и Дедиловский карстовый провал с квадрокоптера. Этот ролик на нашем канале посмотрели почти 70 тысяч раз.

 

жесть года

В Донском на День Победы ветеранов усадили спиной к выступающим. В соцсетях пользователи окрестили этот маневр «слепым прослушиванием».

 

доброта года
В ночь на 7 февраля, на ул. Каминского в Туле загорелся жилой дом. Огнеборцы спасли семь жильцов дома и… кошку. Животное вынесли на улицу и там оказали ему первую помощь дыхательным аппаратом пожарного.
 

 

Эй, ухнем! Этим летом в Кондуках дружная толпа веселых людей на руках вытащила повисшую на горе машину:

 

год летающих колес

Сразу несколько аварий в Туле произошли из-за отлетевших автомобильных колес.

Но некоторых водителей не смущало то, что их резина уехала самостоятельно. Вот такой «призрачный гонщик» рассекал по Красноармейскому проспекту:

 

дерзость года

Однозначно и безоговорочно это взрыв банкомата в Богородицком районе. Преступление до сих пор не раскрыто.

 

камикадзе года

По встречке, с улыбкой!

 

окно в природу

Самые милые видео, традиционно — про всяческую живность! В ушедшем 2019-м на камеру наших пользователей попался бобер...

и ёжики.

 

 

Есть хорошие видео? Давайте посмотрим! Присылайте, как всегда, в нашу группы: Одноклассники https://www.Odnoklassniki.ru/MySLO, Инстаграм https://www.Instagram.com/MySLOru, ВК https://vk.com/myslo. Можно в почту news@myslo.ru.

 

Сюжет: Итоги года 2019
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