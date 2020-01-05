Лучшие видео-2019 по версии Myslo
Жуткие и веселые, милые и динамичные: вспомним 2019 год в видеороликах.
Это видео на нашем канале Youtube посмотрели более 23 тысяч раз. Конечно, речь идет о конфликте туляка Сергея Тимофеева и сотрудника ГИБДД. Видео из суда интересовались еще активнее — более 300 тысяч просмотров.
Если кто забыл, чем конфликт закончился, подробности здесь.
Туляк забрал жену с ребенком из роддома на 15 внедорожниках. Видео посмотрели на Youtube более 20 тысяч раз, под новостью оставили почти 500 комментариев (по большей части, почему-то, негативных).
Победители в этой номинации — великолепная пятерка мужчин-голышей в одном из щекинских супермаркетов. Жарко же было!
Обратное сальто на подоконнике одного из тульских торговых центров. Опасно!
Такие видео завораживают! Особенно, если загадка так и не раскрыта!
Недавно туляк в Упе снял плывущего «мутанта»:
А другой мужчина полчаса «вызывал дождь» в одном из дворов в центре Тулы.
Этого звания совершенно точно заслуживает узловчанка Ирина Федосеева, которая не поленилась прогнать из парка мужиков с мусорными мешками — чтобы не выбросили. 2 км гнала!
В прошлом году в Туле был задержан аферист-подломщик, прикидывающийся… югославом. Его не смущало, что и страны-то такой давно нет, знай своё твердил: «скольку наду деньгу?»
Она уже в колонии, отбывает срок. Ей дали 2,5 года.
Это тот самый ефремовский вор в шлепках, пытавшийся обокрасть магазин. С музыкой повеселее, конечно. А так-то мрак и ужас.
То, что в этом ДТП серьезно никто не пострадал, действительно чудо! Грузовик на полном ходу летел в группу подростков. Машина лишь по касательной задела 13-летнего мальчика, помощь ему оказали на месте.
В этой номинации два победителя. Это смерч в Новомосковске…
…и Дедиловский карстовый провал с квадрокоптера. Этот ролик на нашем канале посмотрели почти 70 тысяч раз.
В Донском на День Победы ветеранов усадили спиной к выступающим. В соцсетях пользователи окрестили этот маневр «слепым прослушиванием».
Эй, ухнем! Этим летом в Кондуках дружная толпа веселых людей на руках вытащила повисшую на горе машину:
Сразу несколько аварий в Туле произошли из-за отлетевших автомобильных колес.
Но некоторых водителей не смущало то, что их резина уехала самостоятельно. Вот такой «призрачный гонщик» рассекал по Красноармейскому проспекту:
Однозначно и безоговорочно это взрыв банкомата в Богородицком районе. Преступление до сих пор не раскрыто.
По встречке, с улыбкой!
Самые милые видео, традиционно — про всяческую живность! В ушедшем 2019-м на камеру наших пользователей попался бобер...
и ёжики.
Есть хорошие видео? Давайте посмотрим! Присылайте, как всегда, в нашу группы: Одноклассники https://www.Odnoklassniki.ru/MySLO, Инстаграм https://www.Instagram.com/MySLOru, ВК https://vk.com/myslo. Можно в почту news@myslo.ru.