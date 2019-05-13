Гигантский провал грунта в селе Дедилово под Тулой расширяется: съемка с квадрокоптера

Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

В селе Дедилово рядом с одним из частных домов провалился грунт. В результате образовался гигантский провал размером с пятиэтажный дом: глубина ямы навскидку не менее 15 метров, диаметр — около 30 метров. По словам местных жителей, в этот момент они слышали сильный гул.

Корреспонденты Myslo побывали на месте провала. Напомним , сейчас там все огорожено сигнальной лентой: к краю обрыва подходить опасно. Вся земля вокруг усеяна внушительными трещинами. По словам местных жителей, по краям ямы осыпается земля. Яма может продолжить расширяться в любой момент.

Myslo спросил мнение Виктора Михайловича Турлычкина, заслуженного геолога РФ, кандидата геолого-минералогических наук, заведующего Федеральным фондом эталонов руд стратегических видов минерального сырья.

Он считает, что причиной провала мог стать выход горной породы гипса. Весной обычно бывает обилие в почве воды, она легко вымывает этот гипс, из-за чего образуются пространства-пустоты, из-за которых и возникают провалы.