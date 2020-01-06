В Тульской области появился первый мастер спорта России по всестилевому каратэ

Фото предоставлено Федерацией каратэ Тульской области.

В Тульской области появился первый и на сегодняшний день единственный мастер спорта России по всестилевому каратэ.

Представитель команды каратэ «Щекиноазот» 18-летний Максим Демичев выполнил высокий норматив ещё в октябре 2018 года на всероссийских соревнованиях «Непобедимая держава», проходивших в городе Тольятти.

- Мы не хотели сообщать в СМИ об этом достижении, не получив удостоверения, ведь сама процедура присвоения разряда хоть и несложная, но занимает много времени, и иногда не обходится без сюрпризов, — пояснил тренер Максима Вугар Ахмедов.



Максим и еще четверо его одноклубников официально входят в состав сборной России по всестилевому каратэ. Уже на прошедшем в ноябре прошлого года чемпионате и первенстве мира ребята показали неплохой результат, взяв серебро и бронзу.

Свой путь в спорте Максим Демичев начал в возрасте 7 лет в секции каратэ школы № 15 в пос. Первомайский, где он тренируется и по сей день. Максим является самым титулованным спортсменом в Тульской области по всестилевому каратэ, работает в клубе помощником тренера и уже сам помогает готовить будущих чемпионов. В ближайших планах Максима — заслужить звание мастера спорта международного класса!

Наш каратист закончил с отличием лицей № 1 города Щёкино, поступил в университет и учится на медицинском факультете ТулГУ. Выбор будущей профессии не случаен — знания в области медицины прекрасное дополнение для любого спортсмена.