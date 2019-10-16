Узловчанка 2 км гнала двух мужиков с мусорным мешком до помойки: видео

Ирину Федосееву, наверное, вся Узловая знает. Она часто становится героиней местного интернет-сообщества Узловая | Не Слухи.

Ирина Федосеева – Я живу недалеко от парка, и меня просто бесит, когда в парке постоянно выбрасывают мусор, — говорит Ирина. — Лень до мусорки дойти! Я таких поросят гоню из парка, чтобы пакеты свои где положено выбрасывали. То одного поймаю, то другого.

Одного из жителей Узловой Ирина проучила так: принесла ему обратно из парка его мусор и на автомобиль положила. «Грубовато, но действенно, уж извините».

В этот раз Ирина заметила двух мужчин, которые шли в парк с огромным мусорным мешком. Она включила камеру телефона и проводила героев до помойки. Если бы они сразу пошли к контейнеру, прошли бы метров 500, а тут под зорким оком Ирины пришлось тащиться около 2 км.

Смотрим видео: