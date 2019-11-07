Многодетной матери, сбившей полицейского, дали 2,5 года лишения свободы

Фото из архива Myslo.

2,5 года колонии общего режима и штраф 200 тысяч рублей – такое наказание вынес суд жительнице Тульской области.

Сегодня, 7 ноября, Одоевский районный суд вынес приговор Надежде Сидоровой из Дубны, которая «прокатила» на капоте сотрудника ДПС. Удирая от полицейской погони, женщина была пьяна, в ее автомобиле находился ребенок.

Суд лишил многодетную мать свободы на 2,5 года и оштрафовал на 200 тысяч рублей за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и применении опасного для жизни насилия в отношении полицейского. Сидорову также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Женщину взяли под стражу в зале суда.

2 июля 2019 года Сидорова , в состоянии алкогольного опьянения, управляла автомобилем в пос. Дубна Дубенского района Тульской области. Там ее остановили сотрудники ДПС. Проигнорировав их требование выйти из машины и предъявить документы, Сидорова совершила попытку скрыться от сотрудников полиции и продолжила движение.

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В ходе преследования сотрудникам полиции удалось остановить автомобиль обвиняемой. Один из полицейских подошел к автомобилю Сидоровой . Но та, осознавая, что перед ней находится сотрудник полиции при исполнении, вывернула руль в сторону потерпевшего, умышленно совершила наезд на него, ударив его передним бампером автомобиля по ногам. В результате полицейский упал на капот автомобиля и ухватился за него. Сидорова продолжила движение, проехав около 600 м.

В результате действий Сидоровой потерпевшему сотруднику полиции причинены физическая боль и телесные повреждения, квалифицированные как легкий вред здоровью.

Отмечается, что Сидорова ранее уже была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

В судебном заседании подсудимая свою вину в пьяной езде признала полностью и раскаялась в содеянном.

В применении насилия к сотруднику она вину не признала, однако, перед потерпевшим извинилась.

Приговор пока в законную силу не вступил и может быть обжалован.

буква закона

Санкция ст. 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательных работ на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Санкция ч.2 ст. 318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.