новости
новости
Регистрация
Бобер построил себе дом в центре Богородицка
Фото: стоп-кадр видео.

Бобер построил себе дом в центре Богородицка

Изловить животное удалось благодаря усилиям пятерых мужчин.

10 апреля в центре Богородицка местные жители заметили живого бобра. К удивлению многих, животное построило себе дом по своим, так сказать, бобровым правилам и поселилось неподалеку от местного супермаркета.
 

Вскоре вызванные на место специалисты изловили животное и отпустили его в естественную среду обитания. Так что, как говорится, при съемке данного видео ни один бобер не пострадал.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:31 +13
Другие статьи по темам
Событие
боберживотныемилота
Место
Тульская областьБогородицк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Киреевском районе пенсионер обчистил соседский дом
В Киреевском районе пенсионер обчистил соседский дом
На Веневском шоссе в Туле внедорожник протаранил легковушку
На Веневском шоссе в Туле внедорожник протаранил легковушку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.