Бобер построил себе дом в центре Богородицка

Фото: стоп-кадр видео.

10 апреля в центре Богородицка местные жители заметили живого бобра. К удивлению многих, животное построило себе дом по своим, так сказать, бобровым правилам и поселилось неподалеку от местного супермаркета.

Вскоре вызванные на место специалисты изловили животное и отпустили его в естественную среду обитания. Так что, как говорится, при съемке данного видео ни один бобер не пострадал.