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На пожаре в Туле спасли семь человек и кошку
Фото и видео Сергея Старикова

На пожаре в Туле спасли семь человек и кошку

Общая площадь возгорания составила более сотни квадратных метров.

В ночь на 7 февраля, на ул. Каминского в Туле загорелся жилой дом. По предварительной информации, пожар начался на чердаке двухэтажного здания. На первом этаже находится магазин, а на втором несколько квартир.
 
По предварительным данным, огнеборцы спасли семь жильцов дома. Кроме того, в ходе проверки здания один из пожарных обнаружил перепуганную и надышавшуюся дымом кошку.
 
Животное вынесли на улицу и там оказали ему первую помощь дыхательным аппаратом пожарного.
 
Общая площадь возгорания составила более сотни квадратных метров. На месте происшествия работали не менее 7 пожарных расчетов.
 

 
На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Причину возгорания предстоит установить специалистам.
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На пожаре в Туле спасли семь человек и кошку, Фото: 1
На пожаре в Туле спасли семь человек и кошку, Фото: 2
На пожаре в Туле спасли семь человек и кошку, Фото: 3
На пожаре в Туле спасли семь человек и кошку, Фото: 4
На пожаре в Туле спасли семь человек и кошку, Фото: 5
На пожаре в Туле спасли семь человек и кошку, Фото: 6
На пожаре в Туле спасли семь человек и кошку, Фото: 7
На пожаре в Туле спасли семь человек и кошку, Фото: 8
На пожаре в Туле спасли семь человек и кошку, Фото: 9
На пожаре в Туле спасли семь человек и кошку, Фото: 10
На пожаре в Туле спасли семь человек и кошку, Фото: 11
На пожаре в Туле спасли семь человек и кошку, Фото: 12
На пожаре в Туле спасли семь человек и кошку, Фото: 13
На пожаре в Туле спасли семь человек и кошку, Фото: 14
На пожаре в Туле спасли семь человек и кошку, Фото: 15
На пожаре в Туле спасли семь человек и кошку, Фото: 16
На пожаре в Туле спасли семь человек и кошку, Фото: 17
На пожаре в Туле спасли семь человек и кошку, Фото: 18
На пожаре в Туле спасли семь человек и кошку, Фото: 19
На пожаре в Туле спасли семь человек и кошку, Фото: 20
На пожаре в Туле спасли семь человек и кошку, Фото: 21
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 04:10 +27
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