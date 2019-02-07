На пожаре в Туле спасли семь человек и кошку

Фото и видео Сергея Старикова

В ночь на 7 февраля, на ул. Каминского в Туле загорелся жилой дом. По предварительной информации, пожар начался на чердаке двухэтажного здания. На первом этаже находится магазин, а на втором несколько квартир.

По предварительным данным, огнеборцы спасли семь жильцов дома. Кроме того, в ходе проверки здания один из пожарных обнаружил перепуганную и надышавшуюся дымом кошку.

Животное вынесли на улицу и там оказали ему первую помощь дыхательным аппаратом пожарного.

Общая площадь возгорания составила более сотни квадратных метров. На месте происшествия работали не менее 7 пожарных расчетов.

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Причину возгорания предстоит установить специалистам.