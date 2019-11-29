Взрыв банкомата в супермаркете Тульской области попал на видео

Около четырех часов утра в супермаркете «Дикси» поселка Товарковский Богородицкого района неизвестные взорвали банкомат и унесли его содержимое.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что преступников было трое. Они действовали быстро: протянули к банкомату провода, укрылись за дверью. А потом прогремел взрыв. Похитители забрали контейнер с деньгами из взорванного банкомата и скрылись.

По данным Myslo, преступников ищут, их личности пока не установлены. Сумма ущерба пока неизвестна.

В пресс-службе УМВД по Тульской области прокомментировали происшествие:

– Полицией проводится комплекс мероприятий по установлению деталей и обстоятельств происшествия, принимаются меры по выяснению личностей и местонахождения злоумышленников.

Напомним, три года назад из офиса на ул. Первомайской злоумышленники также похитили банкомат, предварительно взорвав его. Myslo писал об этом здесь. Добычей злодеев стали 2 млн рублей.