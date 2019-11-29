новости
новости
Регистрация
Взрыв банкомата в супермаркете Тульской области попал на видео

Взрыв банкомата в супермаркете Тульской области попал на видео

Ограбление произошло в ночь на 29 ноября. Троицу «подрывников» сняла камера наблюдения.

Около четырех часов утра в супермаркете «Дикси» поселка Товарковский Богородицкого района неизвестные взорвали банкомат и унесли его содержимое.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что преступников было трое. Они действовали быстро: протянули к банкомату провода, укрылись за дверью. А потом прогремел взрыв. Похитители забрали контейнер с деньгами из взорванного банкомата и скрылись.

По данным Myslo, преступников ищут, их личности пока не установлены. Сумма ущерба пока неизвестна.

В пресс-службе УМВД по Тульской области прокомментировали происшествие:

– Полицией проводится комплекс мероприятий по установлению деталей и обстоятельств происшествия, принимаются меры по выяснению личностей и местонахождения злоумышленников.

 

Напомним, три года назад из офиса на ул. Первомайской злоумышленники также похитили банкомат, предварительно взорвав его. Myslo писал об этом здесь. Добычей злодеев стали 2 млн рублей.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:12 +7
Другие статьи по темам
Событие
взрыв банкоматаТоварковскийБогородицкий район
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области отремонтированы семь мостов
В Тульской области отремонтированы семь мостов
В детской поликлинике на ул. Мира появился новый лор-комбайн
В детской поликлинике на ул. Мира появился новый лор-комбайн
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.