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«Слепое прослушивание»: в День Победы в Донском ветеранов усадили спиной к выступающим
Кадр из видео.

«Слепое прослушивание»: в День Победы в Донском ветеранов усадили спиной к выступающим

Организация акции «Синий платочек» оказалась весьма странной: ветераны почти всю песню просидели спиной к вальсирующим парам.

9 мая Тульская область приняла участие в акции «Синий платочек». Донской не стал исключением. На праздник местные власти пригласили ветеранов Великой Отечественной войны. И всё бы ничего, если бы пожилым людям не пришлось «смотреть», как пары вальсируют под известную песню Клавдии Шульженко, ...спиной!

Скандальный видеоролик опубликовали в группе «Наш Донской 71». Лишь в середине песни к ветеранам подходит какая-то женщина и подсказывает, что действо проходит за их спинами и нужно развернуться.

– Какой позор донской администрации! Бедные ветераны. Организаторы праздника, как вам не стыдно? — написали разгневанные жители в соцсетях.

Отметим, что видео активно распространяется и уже появилось в крупных телеграм-каналах.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:04 +8
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