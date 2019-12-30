Прощай, 2019-й: чем запомнился Туле ушедший год

Фото из архива Myslo.

Представляем самые важные события 2019 года по версии Myslo.

открытия года

Завод Haval в Узловой

В Тульской области 5 июня официально открыли производство автомобилей Haval компании Great Wall Motor Company Limited, якорного резидента особой экономической зоны «Узловая».

Производство устроено по принципу полного цикла. В 2019 году на конвейер поставлены модели внедорожников Haval F7, F7Х, H9. На первом этапе Great Wall вложила в предприятие около $500 млн. В дальнейшем на конвейер завода встанут и другие модели Haval, продающиеся в России. Соглашение о строительстве завода былоподписано 20 мая 2014 года.

В 2020 году предприятие планирует достичь объема производства 25 тысяч автомобилей в год. Один автомобиль выезжает с конвейера за 9 минут. На автозаводе работают 78 роботов и 800 человек. Второй этап позволит увеличить количество рабочих мест с 800 до 1500.

Самое высокое колесо обозрения в городе

Его высота 55 метров! 24 кабинки оборудованы кондиционерами, мягкими сидениями и остеклением.

С высоты замечательно видно исторический центр – Тульский кремль, Казанскую набережную, изгибы Упы, Музей оружия и другие знаковые достопримечательности города. Каждая из 23 кабинок рассчитана на 6 человек. Одна из обзорных кабинок сделана специально для молодоженов! 24-я кабинка оборудована для людей с ограниченными возможностями.

Парк «Патриот»

Тульский парк – это первый в регионах России аналог военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Алабино. В тульский парк, строящийся по инициативе главы региона, не вложено ни копейки бюджетных средств — только частные инвестиции.

На территории парка есть конгресс-центр, 4 тенто-мобильных укрытия с различными меняющимися экспозициями, имеются все коммуникации, оборудовано уличное кафе и детская игровая площадка, работает выставка военной техники разных лет под открытым небом.

назначения и отставки

Новый глава администрации

На смену сложившему полномочия Евгению Авилову пришел Дмитрий Миляев, бывший министр сельского хозяйства региона.

Новый мэр

Главой города депутаты Тульской гордумы выбрали олимпийскую чемпионку по велоспорту, чемпионку мира, депутата Тульской облдумы VI созыва Ольгу Слюсареву.

Символический ключ города-героя Тулы Ольге Анатольевне передал председатель Тульской городской Думы предыдущего созыва Юрий Цкипури (он стал депутатов регионального заксобрания).

тула в мире

Сериал НВО «Чернобыль» напомнил о главном герое ликвидации катастрофы

Наделавший шума сериал напомнил всем о такой легендарной личности как Валерий Легасов. Он наш земляк, родился в Туле.

В Чернобыле Легасов получил значительную дозу радиации, в четыре раза превышающую максимально допустимую норму. На месте катастрофы провел в общей сложности 60 суток. Указ о посмертном награждении Легасова званием Героя России был подписан только 18 сентября 1996 года. В сериале Валерия Легасова сыграл актер Джаред Харрис (на фото слева).

Тульские шахтеры в этом году снова стали героями. Комментируя сериал, они поделились шокирующими подробностями о событиях тех страшных дней.

свершилось!

Пролетарцам заменили аварийный водовод

Январь 2019 года запомнился жителям Пролетарского округа Тулы отключениями воды.

Алексей Дюмин подверг жёсткой критике всех виновных в коммунальных авариях, выделил из областного бюджета 220 млн. руб. на ремонт. А администрации Тулы поручил подготовить программу модернизации проблемных коммуникаций. В 2019 году заменен самый аварийный участок водовода Медвенско-Осетровского водозабора. За 3 года в Туле заменят 30 км магистральных водоводов.

Началось строительство новой очереди Восточного обвода

Строительство второй очереди Восточного обвода начато 31 мая 2019 года. Сейчас на объекте ведется обустройство опор для расширения моста через реку Упу и путепровода через железнодорожные пути. Работы должны завершиться осенью 2020 года.

Общая стоимость проекта составляет 793 млн рублей. 150 млн из них выделены из федерального бюджета. Протяженность нового участка составит 1,9 км, ширина — 9 м. Также на участке будет обустроен тротуар шириной 4,5 м.

экология

Огромный карстовый провал в Дедилово

В мае 2019 года в селе Дедилово Киреевского района во дворе одного из частных домов провалился грунт. Образовалась воронка глубиной в пять этажей.

Сейчас место огорожено, на изучение и геологические изыскания выделено 2 млн рублей.

Ну и вонища!

В конце августа - начале сентября по вечерам в городе стояла невыносимая вонь. Стойкий запах фекалий (или еще чего-то) ощущается, в основном, в Пролетарском районе, на Новомосковском шоссе, на Зеленстрое.

Корреспонденты Myslo в буквальном смысле «пошли на запах». В поисках нам помогли наши читатели: оставляли свои версии в комментариях к нашей публикации, сообщали «в личку» свои предположения. На полях Веневского направления были найдены горы куриного помета, отравляющие жутким запахом все вокруг. Прокуратура провела проверку и оштрафовала птицефабрику «Тульская».

Месторождение нефтепродуктов в Комарках

Этим летом в тульском поселке Комарки в ходе строительства канализационно-насосной станции из-под земли начали в буквальном смысле слова лезть нефтепродукты.

Собралось приличное озерцо, которое сначала пытались закопать, а потом применили экспериментальный метод – засыпали доломитовой мукой. Вроде бы, сработало.

ремонт у главпочтамта и в кировском сквере

В этом году согласно рейтинговому голосованию в Туле выбрали два общественных пространства для глобального ремонта: Кировский сквер с водонапорной башней и площадь перед Главпочтамтом. Ремонт по вине подрядчика затянулся, а площадь и вовсе будут переделывать.

О том, как идет ремонт в Кировском сквере, туляки рассказывают в блогах.

мосты

Баташевский мост на Веневском шоссе пришел в негодность и был закрыт. Впоследствии на нем открыли реверсивное движение и ограничили движение грузовиков. В этом году на Баташевском мосту были укреплены металлические конструкции, там открыто реверсивное движение для автомобилей весом до 3,5 тонн.

Проводится поиск подрядчика для заключения муниципального контракта на разработку проекта реконструкции моста стоимостью 15 млн рублей. Строительно-монтажные работы запланированы на 2021 год.

Мост, которого еще нет. На строительство нового моста через Упу в районе сахарного завода выделено 450 млн рублей. Постановление правительства уже подписано.

Демидовский мост. Уже заключен контракт на актуализацию проектной документации по реконструкции Демидовского моста на сумму 6,6 млн рублей. Работы планируется провести в 2021 году.

Проект пешеходного моста через Упу, соединяющего две набережные, утвержден. Мост будет выполнен из стали и монолитного железобетона. Опоры моста и балки пролетного строения окрасят в цвет слоновой кости, а элементы перил будут красными. Строительно-монтажные работы начнутся в 2020 году. Примерная стоимость работ — около 60 млн рублей.

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