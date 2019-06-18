В Туле «камикадзе» с улыбкой ехал по встречке и попал в ДТП: видео

Тулячка прислала в редакцию Myslo видео с моментом необычного ДТП, которое произошло 18 июня на ул. Металлургов в Туле.

На кадрах видно, как автомобили останавливаются на запрещающий сигнал светофора, который установлен напротив дома № 79. Поток трогается, неожиданно навстречу автору видео выезжает Volkswagen. За пару секунд до столкновения «камикадзе» уходит на крайнюю встречную полосу, где влетает в легковушку Mazda.

«Я успела заметить, как он улыбался! После столкновения у него сработали подушки безопасности. Хорошо, что никто не пострадал», — добавила очевидица происшествия.