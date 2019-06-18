новости
новости
Регистрация
В Туле «камикадзе» с улыбкой ехал по встречке и попал в ДТП: видео

В Туле «камикадзе» с улыбкой ехал по встречке и попал в ДТП: видео

Авария произошла в Пролетарском округе города.

Тулячка прислала в редакцию Myslo видео с моментом необычного ДТП, которое произошло 18 июня на ул. Металлургов в Туле.
 
На кадрах видно, как автомобили останавливаются на запрещающий сигнал светофора, который установлен напротив дома № 79. Поток трогается, неожиданно навстречу автору видео выезжает Volkswagen. За пару секунд до столкновения «камикадзе» уходит на крайнюю встречную полосу, где влетает в легковушку Mazda.
 

«Я успела заметить, как он улыбался! После столкновения у него сработали подушки безопасности. Хорошо, что никто не пострадал», — добавила очевидица происшествия.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:28 +16
Другие статьи по темам
Событие
видеорегистраторавтоаварияпроисшествияДТП
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Свидетельство о регистрации транспортных средств и ПТС уменьшатся в размерах
Свидетельство о регистрации транспортных средств и ПТС уменьшатся в размерах
Как живут осужденные Алексинской колонии для подростков: репортаж
Как живут осужденные Алексинской колонии для подростков: репортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.