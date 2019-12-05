Конфликт водителя-инвалида и ГИБДД: автолюбителя оштрафовали на 700 рублей

4 декабря в Центральном районном суде рассматривалось дело в отношении водителя-инвалида Сергея Тимофеева, который прославился после того, как опубликовал на YouTube видео своего конфликта с сотрудниками ДПС. Мужчину обвиняли по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

На этом заседании интересы Тимофеева представляли сразу десять защитников. При этом восемь из них - несколько его знакомых, блогеры и просто поддерживающие мужчину люди, вступили в судебный процесс только сегодня, по ходатайству водителя-инвалида. Сразу после этого «основной» адвокат - Владислав Луньков - ходатайствовал о разрешении съемки в суде.

Напомним, съемку запретили на первом заседании, после нарушения одним из присутствующих - тот без разрешения вел онлайн-видеотрансляцию процесса.

Просьбу адвоката поддержали подсудимый и все его защитники, но судья отказала. При этом она напомнила о совершенном ранее нарушении и объяснила, что присутствие прессы, открытый формат заседания и разрешение аудиозаписи обеспечивают необходимую открытость судебного процесса.



Затем суд продолжил допрос свидетеля - сотрудника ГИБДД Крылова, который задерживал Сергея Тимофеева и давал показания на позапрошлом заседании. Суд рассмотрел протокол доставления в отдел полиции, по ходатайству инспектора приобщил к делу сделанные им видеозаписи конфликта с водителем-инвалидом и получил ответы на вопросы о задержании.

Инспектор утверждал, что все процедуры были проведены в соответствии с законом, а Тимофеев настаивал на обратном.

Стоит отметить - инспектор неоднократно говорил, что не помнит целый ряд моментов из-за давности событий, либо не может дать точный ответ. Сторона же защиты высказала мнение, что таким образом полицейский пытается скрыть нарушения при задержании Тимофеева.

После этого суд допросил второго сотрудника ГИБДД - Федюнина. Инспектор рассказал, что принял решение остановить машину Тимофеева из-за «подозрительного характера движения». Отвечая на вопросы защиты полицейский сообщил, что водитель ничего не нарушил, но он все равно обратил на него внимание «благодаря большому опыту работы».

Инспектор считает, что водитель оказывал «пассивное сопротивление» - на словах не отказывался предъявить документы, но фактически передал их только после того, как к нему применили силу и заставили выйти из автомобиля. При этом сотрудник неоднократно отмечал, что водитель вел себя по отношению к нему и второму инспектору агрессивно, отказывался предъявить документы и выходить из машины.



Последней допросили жену водителя-инвалида. Та практически «покадрово» описала запечатленные на видео остановку автомобиля и задержание Тимофеева. Также женщина, отвечая на вопросы своего мужа, подтвердила, что из-за происходящего он выглядел плохо, а из-за бронхиальной астмы у него наблюдалось затруднение дыхания.





В общей сложности судебное заседание продолжалось 9 часов и закончилось около 23.00. За это время Тимофеев получил от судьи несколько замечаний за некорректное поведение, двое сотрудников ГИБДД были удалены их зала заседаний за подсказки Крылову и Федюнину, а судья получила замечание и возражение от адвоката Владислава Лунькова за один из снятых вопросов в адрес свидетелей - инспекторов ДПС.



После возвращения из совещательной комнаты суд объявил, что признал Тимофеева виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции и назначил ему штраф в размере 700 рублей. Комментируя приговор водитель сообщил, что намерен его обжаловать.