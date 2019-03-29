В Тульской области грузовик чудом не сбил группу подростков: видео

Фото: стоп-кадр из видео

Напомним, утром 27 марта, на 247-м км автодороги М-2 «Крым», в Плавске произошло массовое ДТП. Один из местных жителей прислал в редакцию кадры видеорегистратора с моментом автоаварии.

На записи видно, что группа подростков пересекает проезжую часть по не оснащенному светофорами пешеходному переходу в районе местной автостанции. Их останавливаются пропустить микроавтобус, два грузовика и легковой автомобиль автора съемки.

Неожиданно с крайней полосы вылетает МАЗ с полуприцепом. Люди на пешеходном переходе начинают разбегаться в стороны, один из них не успевает и получает касательный удар передней частью грузовика, после чего падает на асфальт. Спустя пару секунд он поднимается и убегает с дороги. МАЗ тем временем врезается в автомобиль с видеорегистратором и выезжает на обочину

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 37-летний водитель грузовика МАЗ с полуприцепом, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил наезд на 13-летнего подростка.

После этого грузовик столкнулся со встречным микроавтобусом «Iveco» и двумя легковушками.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход. Госпитализация не потребовалась, медпомощь подростку оказали на месте.