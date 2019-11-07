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«Я тебя засужу, козёл!»: в Туле водитель довёл гаишников – видео
Фото: стоп-кадры из видео.

«Я тебя засужу, козёл!»: в Туле водитель довёл гаишников – видео

Мужчина отказывался показывать документы, пока ему не назовут причину остановки транспортного средства.

Пользователь «Сергей Тимофеев» опубликовал на YouTube несколько частей видео с вариациями заголовка «Беспредел ДПС 1спецбата Тулы». Четыре ролика общей длительностью около 15 минут повествуют, как экипаж ДПС на ул. Кауля остановил для проверки документов легковушку Kia.
 
При этом у водителя авто, видимо, были свободное время и желание оказать сотрудникам ГИБДД практическую помощь в совершенствовании их профессиональных навыков.
 
 
Перед «обучением» автовладелец поинтересовался у гаишника о цели и причине остановки, напомнил ему о приказе МВД России от 23 августа 2017 года №664 и поинтересовался, не кроется ли повод для остановки в какой-нибудь операции на дорогах. Инспектор ответил, что операция не проводится, а цель остановки — профилактика нарушений.
 
«Нет операции — нет причины для остановки», — сказал водитель и добавил, что не даст документы, пока ему всё-таки не объявят причину.
 
Страж порядка напомнил, что уже дважды это объяснял. «Я не полицейский, чтобы мне два раза повторять. Назовите цель и причину», – подлил водитель масла в огонь. Градус беседы начал накаляться, и инспектор предупредил, что будет вынужден применить физическую силу в случае отказа водителя выполнить его законные требования.
 
– Я не отказываюсь.
– Тогда предъявите документы.
– Сначала назовите причину и цель.
 
Спор с налетом абсурда длился несколько минут. За это время полицейскому вновь напомнили про приказ №664 и с подозрением спросили, не служит ли он «по понятиям». В какой-то момент инспектор не выдержал и попросил водителя не повышать на него голос.
 
 
«Почему? А что мне запрещает? Это вам запрещает!» — опять «учил» автовладелец человека в форме.
 
Полицейский еще несколько раз потребовал от мужчины выйти из салона автомобиля и снова предупредил о применении силы.
 
Тут пассажирка объявила гаишникам, что трогать водителя нельзя, так как он инвалид второй группы. Водитель же наконец издали показал стражу порядка документы в файлике, но едва инспектор протянул к ним руку, быстро убрал их в бардачок.
 
Гаишники не выдержали и предприняли попытки вытащить водителя из салона. Тот ответил сопротивлением, а его пассажирка тем временем  дозвонилась в службу 112, не переставая снимать видео.
 
В конце концов инспекторы действительно применили к водителю силу.
 
– Я говорю — я тебя засужу, козёл! — пообещал водитель гаишнику.
– Ты зачем меня так обзываешь? — возмутился инспектор.
– Это мое оценочное суждение! — объяснил автовладелец.
 
 
В конце концов водитель-таки оказался на улице, а инспектор всё же получил документы. Правда, с оговоркой: «Ты себе геморрой большой нажил — я тебе серьезно говорю!»
 
Финальные кадры — водителя уводят под плач автора съемки и крики, что мужчина – инвалид-астматик и у него нет с собой таблеток.
 
 
Руководитель группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области Анастасия Фетисова прокомментировала, что водителя из видео остановили в ходе надзора за дорожным движением и сделано это было в полном соответствии с действующим законодательством:
 
Анастасия Фетисова

Анастасия Фетисова

– Водитель транспортного средства отказался от законного требования сотрудника полиции о предъявлении документов. Полицейские приняли необходимые меры для пресечения правонарушения и составления административного протокола по статье 19.3 КоАП РФ. Мужчину доставили в отдел полиции. Законное решение по ситуации примет суд.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:30 +7
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