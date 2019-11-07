«Я тебя засужу, козёл!»: в Туле водитель довёл гаишников – видео

Фото: стоп-кадры из видео.

Мужчина отказывался показывать документы, пока ему не назовут причину остановки транспортного средства.

Пользователь «Сергей Тимофеев» опубликовал на YouTube несколько частей видео с вариациями заголовка «Беспредел ДПС 1спецбата Тулы». Четыре ролика общей длительностью около 15 минут повествуют, как экипаж ДПС на ул. Кауля остановил для проверки документов легковушку Kia.

При этом у водителя авто, видимо, были свободное время и желание оказать сотрудникам ГИБДД практическую помощь в совершенствовании их профессиональных навыков.

Перед «обучением» автовладелец поинтересовался у гаишника о цели и причине остановки, напомнил ему о приказе МВД России от 23 августа 2017 года №664 и поинтересовался, не кроется ли повод для остановки в какой-нибудь операции на дорогах. Инспектор ответил, что операция не проводится, а цель остановки — профилактика нарушений.

«Нет операции — нет причины для остановки», — сказал водитель и добавил, что не даст документы, пока ему всё-таки не объявят причину.

Страж порядка напомнил, что уже дважды это объяснял. «Я не полицейский, чтобы мне два раза повторять. Назовите цель и причину», – подлил водитель масла в огонь. Градус беседы начал накаляться, и инспектор предупредил, что будет вынужден применить физическую силу в случае отказа водителя выполнить его законные требования.

– Я не отказываюсь.

– Тогда предъявите документы.

– Сначала назовите причину и цель.

Спор с налетом абсурда длился несколько минут. За это время полицейскому вновь напомнили про приказ №664 и с подозрением спросили, не служит ли он «по понятиям». В какой-то момент инспектор не выдержал и попросил водителя не повышать на него голос.

«Почему? А что мне запрещает? Это вам запрещает!» — опять «учил» автовладелец человека в форме.

Полицейский еще несколько раз потребовал от мужчины выйти из салона автомобиля и снова предупредил о применении силы.

Тут пассажирка объявила гаишникам, что трогать водителя нельзя, так как он инвалид второй группы. Водитель же наконец издали показал стражу порядка документы в файлике, но едва инспектор протянул к ним руку, быстро убрал их в бардачок.

Гаишники не выдержали и предприняли попытки вытащить водителя из салона. Тот ответил сопротивлением, а его пассажирка тем временем дозвонилась в службу 112, не переставая снимать видео.

В конце концов инспекторы действительно применили к водителю силу.

– Я говорю — я тебя засужу, козёл! — пообещал водитель гаишнику.

– Ты зачем меня так обзываешь? — возмутился инспектор.

– Это мое оценочное суждение! — объяснил автовладелец.

В конце концов водитель-таки оказался на улице, а инспектор всё же получил документы. Правда, с оговоркой: «Ты себе геморрой большой нажил — я тебе серьезно говорю!»

Финальные кадры — водителя уводят под плач автора съемки и крики, что мужчина – инвалид-астматик и у него нет с собой таблеток.

Руководитель группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области Анастасия Фетисова прокомментировала, что водителя из видео остановили в ходе надзора за дорожным движением и сделано это было в полном соответствии с действующим законодательством: