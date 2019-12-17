В Тульской области успешно реализуют федеральный проект по сохранению лесов и развивают городские парки

Андрей Журавлев возглавляет департамент лесного хозяйства министерства природных ресурсов региона чуть больше года. До с отличием окончил Тульский артиллерийский инженерный институт и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (тоже с отличием). С 2014 года работал директором «Тульских парков». И считает, у людей, занимающихся лесопарковым хозяйством, не бывает выходных и не сезона, в любое время года у них «горячая пора».

Андрей Журавлев о том, что...

...лес – это игра вдолгую

И ошибки, которые мы совершаем сейчас, невозможно исправить за год-два, даже десятилетия. Нашей жизни может не хватить на это! В вопросах лесопользования правило «семь раз отмерь, один отрежь» как нигде актуально.

Еще до того, как я попал в сферу лесного и паркового хозяйства, решил для себя – на Новый год ставим только искусственную елку. Во всем мире сокращается количество зеленых насаждений, уменьшается площадь лесов. И праздник – не повод губить деревья просто так, ради забавы.

Ведь чтобы выросла елочка в 2 метра ростом, нужно 10 лет. А праздничное настроение создает не запах хвои – за ним все-таки лучше в лес сходить. Праздник создают люди.

...к лесу нужно относиться очень бережно

Тульская область не сильно лесистый регион – средний показатель всего 14% (площадь, занятая лесом, от общей площади). Всего у нас 282 тысячи га гослесфонда. Основные лесные районы – Заокский, Алексинский, Белевский, Суворовский - там лесистость составляет от 24 до 34%, а в промышленных кластерах Ефремова и Новомосковска всего 5,8% и 1% соответственно.

Тульские леса – это прежде всего источник кислорода для нас, экологическая защита. И именно поэтому мы должны с ними обращаться очень бережно и внимательно.

Запасы древесины в регионе сейчас составляют 65,5 млн кубометров. Максимально возможная расчетная вырубка деревьев в год для Тульской области составляет 588 тыс кубометров. Но так как тульские леса – это на 2/3 мягколиственные породы (низкосортная древесина), которые не используются в производстве, у нас лесозаготовители выбирают около 20%, то есть 120 тыс кубометров. Вы скажете – а может, не вырубать совсем? Это неправильно и неполезно – ни для леса, ни для экономики региона.

82% лесного фонда области сейчас находится в аренде - это и охотничьи хозяйства, и рекреационная деятельность, и лесозаготовка. И если в 2016 году в федеральный бюджет от лесной отрасли поступило около 19 млн. руб., а в региональный 9 млн. руб., то в 2019 году это уже 41 и 13,5 млн руб. соответственно.

15 октября 2019 года председатель правительства России Дмитрий Медведев отметил Тульскую область как регион, где нет лесных пожаров, причем это достигнуто системными мероприятиями. С апреля ежегодно мы вводим пожароопасный режим, разработан сводный план действий всех служб в случае возникновения лесного пожара, круглосуточно ведет мониторинг потенциально опасных термоточек – а таких в регионе в 2019 году было 1550.

...как мы сохраняем леса

На средства федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология» по федеральному проекту «Сохранение лесов» закупили большую пожарную машину, трактор, три грузовика, мотовездеход и более 100 единиц специального оборудования для тушения лесных пожаров.

Ежегодно проверяем арендаторов – если ли у них необходимая техника, силы и средства для ведения борьбы с лесными пожарами. Ну а самое главное – не устаем вести разъяснительную работу с гражданами, потому что в основной массе лесные пожары – это дело человеческих рук. Мы оборудовали 193 зоны для отдыха туляков в лесах – чтобы шашлыки люди жарили в специально приспособленным местах. В 2019 году мы вспахали более 250 км противопожарных лесозащитных полос.

В 2019 году на 177 га мы посадили новые леса - более 400 тысяч саженцев и сеянцев различных пород деревьев.

В восстановлении леса участвует очень много туляков – только в рамках акций «Живи, лес» и «Сохраним лес» весной и осенью было более 200 мероприятий, в них участвовало более 14 тысяч человек. Для сравнения, в 2017 году 7 тысяч туляков высадили около 170 тысяч саженцев и сеянцев. Жители региона не только активно участвуют в восстановлении лесов, но и в субботниках по очистке леса от мусора. В 2019 году очистили 42 га.

Есть такой показатель в лесном хозяйстве – соотношение площади восстановленного леса к площади погибшего и вырубленного. Для Тульской области в 2019 году по нацпроекту «Экология» этот показатель определен в 67,5%. А по факту – 94%!

Служба лесного контроля в 2019 году провела более 6000 рейдов по лесам Тульской области и выявила 37 случаев незаконной вырубки леса. Это 337 кубометров древесины, сумма ущерба составила около 15 млн руб. Все материалы мы направили в правоохранительные органы.

В лесном хозяйстве, как и в минздраве, есть такое понятие – первичное звено. Это те самые лесники, кто следит за состоянием леса на вверенной территории. Так вот на каждого тульского лесника приходится от 2 до 6 тысяч гектаров леса. Пешком не обойти.

За счет средств федерального и регионального бюджетов в 2019 году закупили 7 машин (2 УАЗ-Патриот и 5 Нив). Эта закупка - первая за несколько лет! В 2020 году будут закуплены еще 21 машина высокой проходимости. И в 2021 году в планах полностью обновить парк лесопатрульных машин для первичного звена лесного хозяйства.

Кстати, лесами в Тульской области занимаются 235 человек, средний возраст которых 48 лет. Лесное ведомство региона укомплектовано на 98%. И это при не самых высоких зарплатах – в среднем 28 тыс. руб. в месяц.

...парки - это «зеленые легкие» Тулы. И это не метафора!

И еще это социо-экологический каркас Тулы. Парки формируют культурную и экологическую жизнь города.

2019 год в жизни тульских парков можно назвать историческим. В состав ГУ «Тульские парки» теперь входят шесть территорий – Белоусовский, Комсомолький, Пролетарский и Городской Рогожинский парки, Баташевский сад и парк Патриот. Причем три парка – Белоусовский, Комсомольский и Рогожинский - являются памятниками природы регионального значения, особо охраняемыми природными территориями. Это обеспечивает их территориальную целостность и жесткие правила работы для всех пользователей.

Белоусовский парк занимает 143 гектара, из которых 97 га – это лесной массив. Словосочетание «легкие города» - это не метафора, а реальность. Здесь ежегодно отдыхают около 5,5 млн человек.

Возраст деревьев в партерной части Белоусовского парка - более 100-120 лет. Для агрессивной городской среды это много. Семь лет назад мы начали планомерную системную работу по замене аварийных и больных деревьев – работаем по формуле «три новых дерева вместо одного больного».

Ежегодно составляем акты лесопатологического обследования всех деревьев в парках, анализируем причины гибели и болезней, выявляем авариные деревья.

В 2019 году, например, удалили 1770 сухостойных деревьев, взамен высадили 6,5 тысяч.

...парк – это где очень красиво

Сейчас заканчиваем монтаж ограждения Белоусовского парка со стороны улицы Первомайской. Признаюсь, я был поражен тому, как выглядит парк без ограждения – чувствуется мощь и простор. Но все-таки это главный парк региона, и его фасадная часть должна быть парадной, как, например, у Летнего сада в Петербурге. В самое ближайшее время историческая ограда будет восстановлена.

В этом году мы разработали проектно-сметную документация и получили положительное заключение экологической экспертизы для размещения в парке центра детского творчества на фонтанной площади рядом с бюстом основателя парка. Сформированы документы для создания пространства для отдыха с крытыми верандами за памятником Бессмертному полку. В следующем весенне-летнем сезоне эти объекты появятся в Белоусовском парке. В успешных парках России и мира такие объекты являются практически обязательными объектами инфраструктуры.

В настоящее время мы работаем над комплексными, «пакетными» предложениями для наших юных посетителей. Например, «Отметь день рождения в парке». Ну, где еще можно за раз покататься на аттракционах, посетить зооэкзотариум, зооуголок и конно-спортивный центр, погулять по аллеям парка да еще и попасть на разные развивающие игры и мастер-классы в детском центре?!

Как и обещали, к Новому году мы по-новому украсили парк. Десять арок на центральной аллее парка уже стали самым популярным местом для селфи.

... как благоустраиваем старинный сад у реки

Весной этого года губернатор Тульской области принял стратегическое решение – передать Баташевский сад в состав «Тульских парков». В августе 2019 года все юридические процедуры были закончены. За это время сформирована концепция его развития – «Баташевский парк. История. Природа. Человек». Это же один из первых рукотворных памятников природы на тульской земле.

У Баташевского сада уникальный ландшафт, река Тулица формирует пейзажные виды, которых нет других парках Тулы.

Как в любом парке, восстановление начали с расчистки лесного массива и установки первичных элементов благоустройства, которые уже являются обязательными и востребованными у туляков в других парках города. Уже установлены детская площадка, уличные тренажеры и площадка для воркаута, столы для настольного тенниса, площадка для выгула собак. Обустроили велодорожку. Высадили около 200 саженцев. В следующем году будем благоустраивать зоны у воды.

...о знаковом событии в Рогожинском парке

8 гектар рекреационной части Рогожинского парка была благоустроена еще в 2015 году. В начале 2019 года территория парка увеличена на 19 га. Она сложная в плане рельефа и городского окружения (высоковольтная линия, МКД, дороги и частный сектор). Сейчас формируем концепцию благоустройства на принципах природного урбанизма, прорабатываем вопрос создания экотропы для школьников. Уже приступили к расчистке территории, к сожалению, в этой части много бурелома и больных деревьев.

По поручению губернатора Тульской области в этом году в парке установили беседку для настольных игр и сделали площадку для настольного тенниса.

Знаковое событие для Рогожинского парка, да и всех жителей города-героя, считаю, открытие памятника комиссару Тульского рабочего полка, Герою Советского Союза Григорию Агееву.

30 октября 1941 года он погиб, спасая своих боевых товарищей. Через 78 лет на месте его гибели установили памятник, над которым работали пять скульпторов и мастеров Студии военных художников им. М. Грекова.

...о самом масштабном событии года

Это открытие Парка «Патриот». Это первый в регионах России аналог военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Алабино.

В нем нет привычного обывателю лесного массива и развлечений, у него иная миссия – патриотическое воспитание и семейный отдых. Здесь уже есть всё необходимое для проведения официальных мероприятий, интересного и полезного досуга.

Скоро начнет функционировать центр виртуальной реальности – с симуляторами, планетарием, роботами. В ближайшее время мы подпишем соглашение с подмосковным парком, у нас запланированы различные выставки - посвященные 75-летию Победы, военной кампании в Сирии и другие.

В настоящее время благодаря инициативе губернатора Тульской области начата реализация второй очереди парка. Это будет Стрелковый центр, который появится в 2020 году.

С наступающим!

С 19 декабря в «Тульских парках» стартует марафон открытия новогодних ёлок. В этот день зажжет огни на новогодней елке «Патриот – Тула». 21 декабря - Центральный парк; 22 декабря - Пролетарский парк; 23 декабря - Рогожинский парк; 24 декабря - Комсомольский парк. Праздничные программы начнутся в эти дни в 11.00. Приходите будет весело!