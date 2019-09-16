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В Ефремове вор-неудачник в шлепках попал на видео
Видео пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Ефремове вор-неудачник в шлепках попал на видео

Преступление не задалось с самого начала: витрины в ювелирном магазине были пустые – на ночь драгоценности спрятали в сейф.

В Ефремове местный житель попался на месте преступления. 36-летний мужчина решил обокрасть ювелирный магазин. На дело он пошел ночью — видимо, по его предположениям, в это время суток драгоценности можно было прикарманить без особых проблем. Спланировал ли он свой поход заранее или всё случилось спонтанно, пока неизвестно. Весь процесс попытки кражи зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина не слишком аккуратно разбил стекло входной двери и с трудом пробрался внутрь помещения.

Пошатываясь, он прошел к витринам, однако тут его ждал неприятный сюрприз — все ценности сотрудники ювелирного магазина запирают на ночь в сейф. Незадачливый вор обыскал все шкафчики, долго что-то делал возле компьютера. Ну и дождался-таки приезда полицейских и сотрудников охранной организации, которые его задержали.

– Когда разбилась витрина, сработала сигнализация, поэтому информация о проникновении в ювелирный магазин поступила в кратчайшие сроки. Неработающий местный житель доставлен в межмуниципальный отдел МВД России «Ефремовский» для разбирательства, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 158 УК РФ.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:30 +7
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вор-неудачниккража в ювелирном салоне

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