Смерч в Новомосковске и шторм под Веневом: в Тульской области бушевала стихия

Видео vk.com.

Огромный столб пыли высотой несколько метров очевидцы сняли 6 июня в Новомосковске, район МОГЭС. Отметим, что это довольно редкое для нашего края природное явление.



Автор видео — Вера Моренова.

А в Веневском районе в минувшую субботу бушевал такой ветер и ливень, что посетители «Золотого города» были в ужасе: мебель в летнем кафе буквально летала! Посетители концерта поп-легенды 80-х — шведской группы Secret Service – успели укрыться в здании и снимали происходящее на видео.