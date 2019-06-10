Видео vk.com.
Смерч в Новомосковске и шторм под Веневом: в Тульской области бушевала стихия
Туляки выкладывают в соцсетях видео непогоды.
Огромный столб пыли высотой несколько метров очевидцы сняли 6 июня в Новомосковске, район МОГЭС. Отметим, что это довольно редкое для нашего края природное явление.
Автор видео — Вера Моренова.
А в Веневском районе в минувшую субботу бушевал такой ветер и ливень, что посетители «Золотого города» были в ужасе: мебель в летнем кафе буквально летала! Посетители концерта поп-легенды 80-х — шведской группы Secret Service – успели укрыться в здании и снимали происходящее на видео.
В субботу, 8 июня, в веневском туристическом центре «Золотой город» в Тульской области шторм прервал концерт. Об этом сообщил портал NM71.ru. В соцсетях появились видео сильного ливня. На кадрах можно заметить, что ураган сносил конструкции и снес зонты. Посетители концерта смогли укрыться в кафе.
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2019/6/10/v-tul-skoy-oblasti-shtorm-pomeshal-koncertu-v-zolotom-gorode-video.html
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2019/6/10/v-tul-skoy-oblasti-shtorm-pomeshal-koncertu-v-zolotom-gorode-video.html
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