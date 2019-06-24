В Кондуках дружная толпа вытянула повисшую на горе машину: видео

Фото: стоп-кадр из видео.

Очевидец Егор Коваленко снял на видео необычное происшествие, которое случилось в субботу, 22 июня, в районе деревни Кондуки Узловского района. По словам автора, во время парковки водитель «двенадцатой» не рассчитал дистанцию и съехал с обрыва вниз. Машина повисла на середине горного ската.

Сначала машину пытались вытянуть с помощью Mitsubishi Pajero, но трижды рвался трос. В итоге ВАЗ-2112 всё же вызволили из плена вручную.