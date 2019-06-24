новости
новости
Регистрация
В Кондуках дружная толпа вытянула повисшую на горе машину: видео
Фото: стоп-кадр из видео.

В Кондуках дружная толпа вытянула повисшую на горе машину: видео

Водитель ВАЗ-2112 неаккуратно парковался и съехал с обрыва.

Очевидец Егор Коваленко снял на видео необычное происшествие, которое случилось в субботу, 22 июня, в районе деревни Кондуки Узловского района. По словам автора, во время парковки водитель «двенадцатой» не рассчитал дистанцию и съехал с обрыва вниз. Машина повисла на середине горного ската.
 
Сначала машину пытались вытянуть с помощью Mitsubishi Pajero, но трижды рвался трос. В итоге ВАЗ-2112 всё же вызволили из плена вручную.
 

 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:03 +15
Другие статьи по темам
Событие
дтппроисшествияавтоаварияочевидец
Место
ТулаКондукиУзловский район
Прочее
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка пустила в квартиру таксиста и лишилась сумки
Тулячка пустила в квартиру таксиста и лишилась сумки
В Туле автоледи на BMW врезалась в столб
В Туле автоледи на BMW врезалась в столб
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.