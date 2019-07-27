Пять голых мужчин пришли за покупками в супермаркет Щекино

Кадр из видео. Видео из группы «Тула Life».

Куда смотрели охранники магазина в тот момент, когда мужчины заходили в торговый зал, непонятно.

В соцсетях туляки обсуждают видео, снятое 21 июля в одном из супермаркетов Щекино. На опубликованных кадрах пять голых мужчин пришли за алкоголем в магазин. Ведут они себя весьма свободно, не стесняясь, что вокруг люди.

Пользователи соцсетей предполагают, что герои видео возможно проиграли спор. Куда смотрели охранники магазина в тот момент, когда мужчины заходили в торговый зал, непонятно. Покупатели, кстати, очень спокойно реагировали на голых мужчин в торговом зале, не обращая на них внимания.