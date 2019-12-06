Кадр из видео.
В Упе возле ТОЗа туляк заметил «мутанта»: видео
На кадрах видно, как кто-то довольно крупный проплывает по реке против течения.
Туляк Владимир Волев снял необычное видео с Зареченского моста. Он включил камеру, как только заметил в воде нечто странное.
На кадрах видно, что в Упе со стороны Пролетарской набережной проплывает какое-то странное существо или предмет.
– Плывет вдалеке, против течения. Не похоже ни на рыбу, ни на кого. Что это? Мутант! — рассуждает автор видео.
Вот, собственно, этот ролик:
Конечно, с такого ракурса рассмотреть этого «мутанта» очень проблематично, поэтому мы укрупнили кадры. Вышло жутковато:
Так что же это? Большая рыба, осьминог, а, может, водолаз? Пишите свои предположения в комментариях!
Видеоблог автора
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