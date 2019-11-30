Туляк выполнил обратное сальто на подоконнике торгового центра: видео

Кадр из видео Руслана Чужинова

Несколько дней назад посетители одного из тульских торговых центров стали свидетелями необычного зрелища. Молодой человек, находясь на верхнем этаже здания, вышел на узкий подоконник и выполнил акробатический трюк – сальто назад. Всё происходящее попало на видео.

Корреспондент Myslo пообщался с героем ролика. Парня зовут Руслан Чужинов, он работает в сфере продаж, занимается акробатикой уже больше 10 лет, снимает трюки на видео и выкладывает в соцсетях: