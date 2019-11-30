Туляк выполнил обратное сальто на подоконнике торгового центра: видео
Ролик с места событий Руслан Чужинов опубликовал на своей странице в социальной сети.
Несколько дней назад посетители одного из тульских торговых центров стали свидетелями необычного зрелища. Молодой человек, находясь на верхнем этаже здания, вышел на узкий подоконник и выполнил акробатический трюк – сальто назад. Всё происходящее попало на видео.
Корреспондент Myslo пообщался с героем ролика. Парня зовут Руслан Чужинов, он работает в сфере продаж, занимается акробатикой уже больше 10 лет, снимает трюки на видео и выкладывает в соцсетях:
Руслан Чужинов
– Каждое упражнение я отрабатываю много раз в безопасном месте, постепенно увеличивая высоту. Мой принцип – ничего не делать через страх. Если ты боишься выполнять трюк, значит, ты ещё не готов к нему. Нужно отличать страх от адреналина – в противном случае, можно навредить самому себе. Видео я снимаю для себя и друзей – не стремлюсь словить на этом какой-то хайп. Это красиво и интересно, поэтому стараюсь делиться своим творчеством с людьми.