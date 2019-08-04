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Туляк полчаса «вызывал дождь» во дворе дома на ул. Ф. Энгельса
Фото и видео Алёны Гвоздевой

Туляк полчаса «вызывал дождь» во дворе дома на ул. Ф. Энгельса

Молодой человек неподвижно стоял на траве, подняв руки к небу.

Тулячка Алёна Гвоздева поделилась с редакцией видеозаписью, снятой из окна одного из домов по ул. Ф. Энгельса в Туле.

На ней запечатлен молодой человек, неподвижно стоящий на траве посреди двора с поднятыми к небу руками. Видео Алёна разместила на своей странице в Instagram – молодой простоял в таком виде минимум полчаса, после чего забрал свои вещи и ушёл.

Мнения подписчиков о происходящем разделились – одни предположили, что парень «вызывает дождь» или пытается привлечь хорошую погоду, другие полагают, что герой видео просто решил заняться йогой. А что думаете вы?

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:17 +6
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