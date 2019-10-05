Туляк приехал встречать жену из роддома с друзьями на 15 внедорожниках

5 октября к ЦРД подкатили сразу 15 внедорожников. Прохожие удивленно взирали на колонну брутально выглядящих машин, а затем расплывались в улыбках и одобрительно кивали головами, когда замечали множество воздушных шариков и надпись «У меня родился сын!» на головном автомобиле.



Таким необычным образом решил встретить свою жену Наталью и новорожденного сына туляк Алексей Астапов, а помогли им в этом их друзья из команды «ДжипХэлп». Как это было — смотрите в нашем видео!