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Туляк приехал встречать жену из роддома с друзьями на 15 внедорожниках

Туляк приехал встречать жену из роддома с друзьями на 15 внедорожниках

Прохожие удивленно взирали на колонну брутально выглядящих машин

5 октября к ЦРД подкатили сразу 15 внедорожников. Прохожие удивленно взирали на колонну брутально выглядящих машин, а затем расплывались в улыбках и одобрительно кивали головами, когда замечали множество воздушных шариков и надпись «У меня родился сын!» на головном автомобиле.

Таким необычным образом решил встретить свою жену Наталью и новорожденного сына туляк Алексей Астапов, а помогли им в этом их друзья из команды «ДжипХэлп». Как это было — смотрите в нашем видео!

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 18:20 +11
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