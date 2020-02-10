«Чёрная пятница» на Myslo-кассе ко Дню всех влюбленных

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Myslo-касса дарит тулякам скидки до 50% на концерты, вечеринки и спектакли. Торопитесь, количество билетов ограничено.

Только 13, 14 и 15 февраля вы можете купить билеты на нижеперечисленные спектакли, концерты и вечеринки по специальной цене. Скидки распространяются на все категории билетов, в том числе «партер» и VIP.

Советуем не затягивать с покупкой – акция продлится ровно двое суток. Начало акции 13 февраля в 11.00.

Предложение действует только в точках продаж Myslo-кассы.

Специальные цены объявлены на следующие мероприятия:

Клинтон Баберс (США)

13 февраля неподражаемый Клинтон Баберс (США) в сопровождении джазового коллектива «МАРС» (Тула) выступит на сцене Concert Hall. Талантливый американский певец, композитор, продюсер, аранжировщик и инструменталист, играющий на 18 различных инструментах. Его манеру исполнения часто сравнивают с John Mayer и Brian McKnight.

Новая цена

Входной билет на 2-х человек:

900 р. 1200 р.

Любовная чехарда

Современный, легкий, очень смешной и динамичный спектакль состоится 4 марта в Городском концертном зале. Герои Марии Порошиной, Александра Феклистова и Андрея Ильина расскажут историю о любви, верности и цене счастья в нашем изменчивом мире.

новая цена

1445 р. 1700 р.

1530 р. 1800 р.

1615 р. 1900 р.

1870 р. 2200 р.

1020 р. 1200 р.

1105 р. 1300 р.

1275 р. 1500 р.

Кватро

12 марта в Городском концертном зале состоится юбилейный концерт группы «Кватро». Концерт станет одной из жемчужин юбилейного тура со сцены прозвучат самые яркие хиты, которые прочно вошли в золотой репертуар группы.

Новая цена

1360 р. 1600 р.

1615 р. 1900 р.

1785 р. 2100 р.

1870 р. 2200 р.

2040 р. 2400 р.

2295 р. 2700 р.

Лед и пламя

14 февраля в ресторане Bon Voyage будет проходить тематическая вечеринка в честь Дня святого Валентина. Гостей ждет шоу, танцы, подарки и сюрпризы и тематическая фотозона. При желании организаторы помогут с подготовкой предложения руки и сердца.

Новая цена

850 р. 1000 р.

1250 р. 1500 р.

Жанна Бичевская

Народная артистка России Жанна Бичевская выступит в Тульском областном центре молодежи 16 февраля. Певица представит юбилейную программу «Любимые песни и романсы» вместе с поэтом и композитором Геннадием Пономаревым.

Новая цена

300 р. 400 р.

375 р. 500 р.

450 р. 600 р.

525 р. 700 р.

600 р. 800 р.

Ятор-шоу

«Ятор-шоу» — творческий коллектив, состоящий из московских виртуозов – трубача, двух электроскрипок и двух электроарф под руководством талантливого Богдана Ятора. 29 марта в Тульском областном центре молодежи музыканты представят большую программу от классики до хитов эстрады и шансона в сопровождении фееричного светового шоу.

Новая цена

375 р. 500 р.

450 р. 600 р.

525 р. 700 р.

675 р. 900 р.

825 р. 1100 р.

Подыскиваю жену недорого!

23 февраля в Городском концертном зале покажут обновленную версию нашумевшей комедии с участием Татьяны Морозовой и Ильи Оболонкова. Пьеса рассказывает о том, как успешный предприниматель, находясь в поисках спутницы жизни, испытывает кандидаток и пытается узнать, кому интересен именно он, а не его кошелек.

Новая цена

850 р. 1000 р.

1020 р. 1200 р.

1190 р. 1400 р.

1360 р. 1600 р.

Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества

Казачьи ансамбли народной песни и пляски «ВАР» и «Матрена Арт» готовят для туляков праздничную концертную программу «Любо, братцы, жить!». 20 февраля на сцене Тульского областного центра молодежи музыканты исполнят застольные песни кубанских, донских, терских и других казачьих общин.

Новая цена

375 р. 500 р.

450 р. 600 р.

525 р. 700 р.

675 р. 900 р.

Вечеринка в стиле милитари

23 февраля в ресторане Wright Brothers состоится вечеринка в стиле милитари для настоящих мужчин. В программе шоу, танцы, подарки и сюрпризы и тематическая фотозона. Всю развлекательную программу ведут только девушки.

Новая цена

850 р. 1000 р.

1250 р. 1500 р.

Тайга

7 марта сцена Городского концертного зала превратится в номер захолустной гостиницы «Тайга» 60-х годов – так называется новый спектакль. Режиссер Антон Федоров вместе с блистательным составом артистов перенесут зрителя в 60-е годы прошлого века, в одну из среднестатистических гостиниц, основной костяк постояльцев которой — командированные в здешние унылые места по разным поводам и обстоятельствам.

Новая цена

850 р. 1000 р.

1105 р. 1300 р.

1275 р. 1500 р.

1445 р. 1700 р.

1700 р. 2000 р.

1870 р. 2200 р.

2210 р. 2600 р.

2465 р. 2900 р.

ЗОМБ | все хиты |SUMMIT vol 3

14 февраля в CONCERT HALL выступит давно покоривший все музыкальные чарты и плейлисты талантливый исполнитель ЗОМБ. Концерт входит в программу серии легендарных вечеринок SUMMIT. Ведущие вечера Гаути x Диесто.

Новая цена

2 билета по цене 1:

699 р. 1398 р.

1199 р. 2398 р .

1999 р. 3998 р.

Когда ангелы шутят

19 февраля в Городском концертном зале покажут рождественскую сказку для взрослых. По сюжету ангелы-хранители главных героев Ильи Шакурова и Светланы Антоновой поспорили о судьбах своих подопечных. Их жизнь меняет случайное столкновение, во время которого Вадим протягивает Дине руку. После этого они не могут разнять ладони. Мистика — скажете вы. Нет — чудо, подстроенное ангелами-хранителями. Только нашим героям совсем не до шуток. У Вадима завтра суд, а у Дины спектакль, и им во что бы то ни стало нужно разъединить руки!

Новая цена

1020 р. 1200 р.

1190 р. 1400 р.

1445 р. 1700 р.

1530 р. 1800 р.

1615 р. 1900 р.

Поздняя любовь

3 марта в Городском концертном зале покажут всемирно известный спектакль «Поздняя любовь» с Кларой Новиковой, Леонидом Каневским и Сергеем Дороговым в главных ролях. Это трогательная и поразительная история об одиноком человеке Гарри Бендинере, который прожил непростую жизнь.

Новая цена

765 р. 900 р.

850 р. 1000 р.

1445 р. 1700 р.

1785 р. 2100 р.

1955 р. 2300 р.

Жил-был волк

23 марта в Городском концертном зале Тулы покажут спектакль-мюзикл для детей «Жил-был Волк». Произведение создано по мотивам известного и любимого мультфильма «Жил был Пес».

Авторы называют свое творение мудрой сказкой и обещают, что зрители встретят на сцене не только старых героев, но и познакомятся с новыми.



Новая цена 425 р. 500 р. 510 р. 600 р. 595 р. 700 р. 680 р. 800 р. 765 р. 900 р. 850 р. 1000 р. 935 р. 1100 р. 1020 р. 1200 р. Купить билет Не в свои сани не садись! 23 марта в Городском концертном зале покажут искрометную комедию по пьесе А. Н. Островского. Неповторимый спектакль яркого режиссёра современности Романа Самгина (любимого ученика Марка Захарова) и прекрасного художника-сценографа Ольги Шагалиной несёт настоящее ощущение праздника, в котором нет места отчаянию, а только любви, честности и справедливости! Новая цена 850 р. 1000 р. 1020 р. 1200 р. 1105 р. 1300 р. 1700 р. 2000 р. 2040 р. 2400 р. 2210 р. 2600 р. 2800 р. 2380 р. Купить билет Мари Краймбрери На сцене Concert Hall выступит Мари Краймбрери. От поп-хитов «На тату» и «Мне так хорошо» до совместного трека с Гуфом, от нецензурной «Палево» до душераздирающей AMORE — это все она. новая цена Входной билет на 2-х человек: 2000 р. 2600 р.

«Сектор Газа»: 55 лет Юрию Хою

Фестиваль, посвященный группе «Сектор Газа» и ее фронтмену Юрию Хою, пройдет 15 февраля в Concert Hall. Фестиваль проходит при непосредственном участии старшей дочери Юрия Клинских — Ирины, музыкантов золотого состава группы «Сектор Газа».

Новая цена

Входной билет на 2-х человек:

1300 р. 1600 р.

Мара

28 февраля в Concert Hall состоится концерт Мары. Рок-певица представит своим поклонникам новый сингл «Свет» и все главные песни.

Новая цена

Входной билет на 2-х человек:

1300 р. 1600 р.

Lumen

2 апреля в Concert Hall группа презентует концертную программу «Страх». В программе не только новый сборник песен, но и новое световое шоу.

Новая цена

Входной билет на 2-х человек:

2000 р. 2400 р.

Пилот

10 апреля в Concert Hall группа «Пилот» отыграет уникальный концерт, посвященный 15-летию культового альбома «Рыба, Крот и Свинья»! В концертный сет-лист войдут все песни с легендарной пластинки и главные хиты группы.

Новая цена

Входной билет на 2-х человек:

2000 р. 2500 р.

Соседи

Спектакль добрый, смешной, трогательный, как фильм «Любовь и голуби» и телесериал «Сваты». Премьера пройдет 2 апреля в Городском концертном зале.

Новая цена

765 р. 900 р.

850 р. 1000 р.

1020 р. 1200 р.

1190 р. 1400 р.

1275 р. 1500 р.

1445 р. 1700 р.

1615 р. 1900 р.

1785 р. 2100 р.

1955 р. 2300 р.

Адреса точек продаж для покупки бумажных билетов:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00



Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00



Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00



Сб.-вс.: выходной

Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00,



Вс.: 10.00−19.00