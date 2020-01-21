Не в свои сани не садись!
Спектакль переносится на 13 ноября. Все купленные ранее билеты действительны.
В Городском концертном зале покажут искрометную комедию по пьесе А. Островского. Неповторимый спектакль яркого режиссёра современности Романа Самгина (любимого ученика Марка Захарова и прекрасного художника-сценографа Ольги Шагалиной несёт настоящее ощущение праздника, в котором нет места отчаянию, а только любви, честности и справедливости!
В спектакле много музыки, песен, движения и пластики, позитивного настроения и романтики романсов в исполнении блестящего актерского состава.
Вы на два часа окунётесь в чудесный мир поэтики языка русского классического исполнения пьесы А. Островского
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
13 ноября 2020, пятница
19:00
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
1 января, понедельник 00:00
13 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
4 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-800 ₽