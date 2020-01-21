Не в свои сани не садись!

Спектакль переносится на 13 ноября. Все купленные ранее билеты действительны.

В Городском концертном зале покажут искрометную комедию по пьесе А. Островского. Неповторимый спектакль яркого режиссёра современности Романа Самгина (любимого ученика Марка Захарова и прекрасного художника-сценографа Ольги Шагалиной несёт настоящее ощущение праздника, в котором нет места отчаянию, а только любви, честности и справедливости!

В спектакле много музыки, песен, движения и пластики, позитивного настроения и романтики романсов в исполнении блестящего актерского состава.

Вы на два часа окунётесь в чудесный мир поэтики языка русского классического исполнения пьесы А. Островского