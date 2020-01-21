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Не в свои сани не садись!

Не в свои сани не садись!

Спектакль переносится на 13 ноября. Все купленные ранее билеты действительны.

В Городском концертном зале покажут искрометную комедию по пьесе А. Островского. Неповторимый спектакль яркого режиссёра современности Романа Самгина (любимого ученика Марка Захарова и прекрасного художника-сценографа Ольги Шагалиной несёт настоящее ощущение праздника, в котором нет места отчаянию, а только любви, честности и справедливости!

В спектакле много музыки, песен, движения и пластики, позитивного настроения и романтики романсов в исполнении блестящего актерского состава.

Вы на два часа окунётесь в чудесный мир поэтики языка русского классического исполнения пьесы А. Островского

 

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
13 ноября 2020, пятница
19:00
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Касса
Тамара Гвердцители
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Тульский экзотариум
1 января, понедельник 00:00
DARK SECRET LOVE
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13 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Элизиум
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14 ноября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Mgzavrebi
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27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Гран-Куражъ
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4 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-800 ₽
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