Скрин с видео подписчиков "Тула. Жесть".

Следственным отделом по Зареченскому району Тулы СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть в связи с гибелью местного жителя недалеко от зоны отдыха «Хомяковские поляны».

По версии следствия, 11 июня 2026 года между 16-летним подростком и 77-летним мужчиной возник словесный конфликт. Несовершеннолетний нанес оппоненту один удар кулаком в лицо. От этого удара пожилой мужчина упал и скончался на месте. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия: изъяты записи с камер видеонаблюдения, опрошены свидетели, произведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

В соцсетях утром 12 июня писали о национальной причине конфликта, однако, как выяснил Myslo, это не соответствует действительности.