«Сектор Газа»: 55 лет Ю.Хою
В Concert Hall пройдет фестиваль, посвященный группе «Сектор Газа» и ее фронтмену Юрию Хою.
Фестиваль проходит при непосредственном участии старшей дочери Юрия Клинских — Ирины, музыкантов золотого состава группы «Сектор Газа» и создателя единственного официального фан-клуба — Сергея Кима, которых музыкально поддерживают участники групп «Чёрный Вторник» и «Сектор Газовой Атаки».
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
15 февраля 2020, суббота
19:00
18 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1020-1615 ₽
29 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 375-825 ₽
16 февраля, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 500 ₽