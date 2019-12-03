«Сектор Газа»: 55 лет Ю.Хою

В Concert Hall пройдет фестиваль, посвященный группе «Сектор Газа» и ее фронтмену Юрию Хою.

Фестиваль проходит при непосредственном участии старшей дочери Юрия Клинских — Ирины, музыкантов золотого состава группы «Сектор Газа» и создателя единственного официального фан-клуба — Сергея Кима, которых музыкально поддерживают участники групп «Чёрный Вторник» и «Сектор Газовой Атаки».