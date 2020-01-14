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Когда ангелы шутят

Когда ангелы шутят

В Городском концертном зале покажут спектакль «Когда ангелы шутят». Верите вы в чудеса или нет, но эта история недаром случилась именно в Рождество.

Консервативный адвокат Вадим готовится сделать предложение своей девушке Ольге, а взбалмошная актриса Дина спешит к своему жениху Лёве.

Случайное столкновение, Вадим протягивает Дине руку, и они не могут разнять ладони.

Мистика — скажете вы. Нет — чудо!

Это ангелы-хранители поспорили о судьбах своих подопечных, и теперь от чувств Вадима и Дины зависит, кому из ангелов достанутся крылья, а кому теплый вязаный шарф.

Только нашим героям совсем не до шуток.

У Вадима завтра суд, а у Дины спектакль, и им во что бы то ни стало нужно разъединить руки!

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
19 февраля 2020, среда
19:00
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Касса
Революция
Купить билет
20 марта, пятница 20:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Вечер памяти Михаила Горшенева
Купить билет
29 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700 ₽
ATL
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14 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Пилот
Купить билет
10 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Джаз-клуб: Saints Cats
Купить билет
22 февраля, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Авторский мастер-класс персонального стилиста Наташи Тасевска
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14 марта, суббота 14:00
Grange 2.0
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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