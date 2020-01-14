В Городском концертном зале покажут спектакль «Когда ангелы шутят». Верите вы в чудеса или нет, но эта история недаром случилась именно в Рождество.

Консервативный адвокат Вадим готовится сделать предложение своей девушке Ольге, а взбалмошная актриса Дина спешит к своему жениху Лёве.

Случайное столкновение, Вадим протягивает Дине руку, и они не могут разнять ладони.

Мистика — скажете вы. Нет — чудо!

Это ангелы-хранители поспорили о судьбах своих подопечных, и теперь от чувств Вадима и Дины зависит, кому из ангелов достанутся крылья, а кому теплый вязаный шарф.

Только нашим героям совсем не до шуток.

У Вадима завтра суд, а у Дины спектакль, и им во что бы то ни стало нужно разъединить руки!