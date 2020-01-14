Когда ангелы шутят
В Городском концертном зале покажут спектакль «Когда ангелы шутят». Верите вы в чудеса или нет, но эта история недаром случилась именно в Рождество.
Консервативный адвокат Вадим готовится сделать предложение своей девушке Ольге, а взбалмошная актриса Дина спешит к своему жениху Лёве.
Случайное столкновение, Вадим протягивает Дине руку, и они не могут разнять ладони.
Мистика — скажете вы. Нет — чудо!
Это ангелы-хранители поспорили о судьбах своих подопечных, и теперь от чувств Вадима и Дины зависит, кому из ангелов достанутся крылья, а кому теплый вязаный шарф.
Только нашим героям совсем не до шуток.
У Вадима завтра суд, а у Дины спектакль, и им во что бы то ни стало нужно разъединить руки!
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
19 февраля 2020, среда
19:00
20 марта, пятница 20:30
₽ Билеты: 600-1000 ₽
29 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
10 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
22 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
14 марта, суббота 14:00
₽ Билеты: 1500 ₽